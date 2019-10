Rückraum der Rebland-SG

Die Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck stehen in der dritten Handball-Bundesliga vor einer ganz schweren Saison. Das jedenfalls ist die Erkenntnis nach dem ersten öffentlichen Auftritt der zwangsweise extrem verjüngten Mannschaft, die sich am Samstagabend im Testspiel gegen die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten eine hohe 18:30 (9:13)-Niederlage einhandelte. Die US-Girls, international völlig unbedeutend, bereiten sich derzeit auf die Panamerikanischen Spiele vor und verfügen über die Spielstärke einer durchschnittlichen Drittliga-Mannschaft. Weshalb die Sorgenfalten bei Trainer Kevin Bauer und Arnold Manz (sportlicher Leiter) nach der Partie doch ziemlich groß waren. "Bis zum Saisonstart gibt es noch viel zu tun, das wird extrem schwer", so Manz . Bauer war gar enttäuscht, sein Team habe jegliches Selbstvertrauen vermissen lassen: "Auch in der Abwehr hat Null gepasst." Um das Projekt "Jugend forscht" zum Erfolg, sprich zum Klassenerhalt zu führen, müssen sich alle Mannschaftsteile noch gehörig steigern.

Das neu formierte Team, in dem jetzt A-Juniorinnen in die Bresche springen müssen, hatte gegen die US-Girls jedenfalls keine Chance. Eine Großbaustelle ist vor allem der Rückraum, denn für die abgewanderte Laetitia Quist und die verletzte Stephanie Elies gibt es keinen adäquaten Ersatz. Natürlich stimmen auch die ganzen Abläufe noch nicht, zudem agierte die Abwehr bisweilen konfus. Überzeugen konnten lediglich die Torhüterinnen Svenja Wunsch und Naomi Baumann. Beste SG-Torschützin war Karla Höhne mit neun Treffern, beim US-Team erzielte Sarah Gascon ebenfalls neun Tore. Los geht es für die SG-Truppe am 14. September mit dem Heimspiel gegen den TuS Metzingen II.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Wunsch, Baumann - Jülg 2, Klöpfer 1/1, Laza, Kaufmann, Manz 1, Aliu 3, Höhne 9/3, Horn, Baier, Bönte 1, Riedl 1, Keller, Gerspach.