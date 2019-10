EM-Dritte Jungfleisch ist Favoritin

Ob das der Grund ist, warum auch Marie-Laurence Jungfleisch einmal mehr mit von der Höhen-Partie in der Zwetschgenstadt ist, sei dahingestellt, Hauptsache, die EM-Dritte von Berlin aus dem Vorjahr ist überhaupt dabei. So ganz sicher war das zwischenzeitlich ja nicht. Als Sportstudentin hätte die Zwei-Meter-springerin, die für den VfB Stuttgart startet, just am Freitag eine praktische Prüfung ablegen sollen - und zwar über 800 Meter. Die Startzusage, die die Vorjahressiegerin Meetingdirektor Wolfgang Lorenz bereits gegeben hatte, musste sie aus diesem Grund zurücknehmen. Erst auf Intervention des Verbandes kam es zu einer neuerlichen Wende: Die 28-Jährige muss nun zwar, so wusste es Athletenmanager Uli Geis gestern zu berichten, am Vormittag im Rahmen ihrer Prüfung noch Weitsprung und Speerwurf absolvieren, immerhin die 800 Meter aber bleiben ihr erspart. Stattdessen kann Jungfleisch am Abend, Wettkampfbeginn ist um 17 Uhr, in Bühl versuchen, ihren Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen.

Größte Widersacherin auf dem Weg zur Titelverteidigung könnte Levern Spencer aus St. Lucia werden. Die persönliche Bestleistung der Siegerin der Commonwealth-Spiele 2018 steht bei 1,98 m, in diesem Jahr hat sie bereits 1,92 m überquert. Das ist eine Höhe, die auch für Imke Onnen von der LG Hannover 96 nicht unüberwindbar ist, wie die 24-Jährige bei den deutschen Hallenmeisterschaften diesen Februar in Leipzig gezeigt hat. Dort gewann Onnen mit 1,96 m, die gleichsam ihre persönliche Bestleistung sind. Am Freitag in Bühl für den Sieg in Frage kommen zudem die Montenegrinerin Marija Vukovic (Bestleistung 1,95 m), die Estin Grete Udras (1,92 m) sowie Katarina Mögenburg (1,90 m), die für Bayer Leverkusen startende Tochter von Hochsprung-Olympiasieger Dietmar Mögenburg.

Die weiteren Starterinnen des 14er-Feldes sind eher in die Kategorie "junge Talente" einzuordnen, was von den Meetingmachern durchaus so gewollt ist. "Wir wollen junge Springerinnen schon früh an Bühl binden", sagt Athletenmanager Uli Geis, was natürlich mit der Hoffnung verbunden ist, dass die Talente von heute Bühl auch dann die Treue halten, wenn morgen aus ihnen Branchenstars werden sollten.

Als "deutlich homogener" beschreibt Geis das Starterfeld bei den Männern, das von Edgar Rivera angeführt wird. Der Mexikaner, der für die DSHS Köln startet, gewann im Vorjahr mit 2,26 m. Am Freitag dürfte ihn eine solche Höhe nicht gänzlich zufrieden stellen, schließlich geht es für ihn noch um die WM-Qualifikation. 2,30 m muss springen, wer bei den Titelkämpfen Ende September in Doha dabei sein will. Auch der Großteil des restlichen Männer-Feldes, darunter Nauraj Singh (Malaysia), Falk Wendrich (LAZ Soest) sowie der dänische Meister Janick Klaussen, würden das Meeting gerne nutzen, um in Bühl ihr Ticket für Doha zu buchen. Gleich neun der insgesamt elf Starter können schließlich eine persönliche Bestleistung von 2,27 m und höher vorweisen.