Maier bestätigt EM-Norm

Fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und fünf Mal Bronze war die Ausbeute der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Walldorf. Zu Meisterehren kamen in der Frauenklasse Hochspringerin Anne Klebsch, bei den Männern Hammerwerfer Corsin Wörner sowie die Jugendlichen Jasmin Vollmer, Sophia Seiter und Nico Maier.

Mit 18,51 Metern bestätigte Kugelstoßer Maier (SR Yburg Steinbach) nochmals die Norm für die U-20-EM in Boras und zeigte zudem mit einer beachtlichen Serie seine gute Form kurz vor dem Abflug nach Schweden. "Ich fühle mich gut, wir haben uns gut vorbereitet und mit dem Ergebnis heute bin ich sehr zufrieden", äußerte sich der Schützling von Hermann Oser nach dem Wettkampf. "Ziel in Boras ist ganz klar, die Qualifikation zu überstehen." In Walldorf kam Maier im vierten Versuch auf die Tagesbestweite von 18,51 Metern. Gestern Abend hob das Flugzeug nach Schweden mit den deutschen Nachwuchsathleten nach Schweden ab. Am Donnerstag (13 Uhr) findet die Kugelstoß-Qualifikation statt, am Freitag (18.45 Uhr) das Finale.

Den erwarteten Sieg gab es mit 1,74 Metern im Frauen-Hochsprung für die Ötigheimerin Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg). Nach 1,71 Metern im ersten schaffte sie die 1,74 Metern im dritten Versuch. Bei der Höhe von 1,77 Metern war sie bei jedem Sprung eigentlich schon drüber, doch Flüchtigkeitsfehler in der zweiten Sprunghälfte ließen drei Mal die Latte fallen. Am Freitag startet sie beim Hochsprungmeeting in Bühl.

Zwei Medaillen holten die Vollmer-Zwillinge vom TV Bühl über 3 000 Meter der weiblichen Jugend U 20. Jasmin Vollmer setzte sich in 10:21,96 Minuten durch und gewann Gold, Christine Vollmer holte in 10:27,87 Minuten Bronze. Am zweiten Tag lief die Bühler Jugendliche Sophia Seiter (LGR Karlsruhe) über 1 500 Meter in 4:46,57 Minuten zur Goldmedaille. Lisa Merkel (Steinbach) wurde in 4:51,21 Minuten Sechste.

Gold, Silber und Bronze für Hammerwerfer



Immer für Medaillen gut sind die Hammerwerfer aus dem Kreisgebiet: Bei den Männern gingen die ersten sechs Plätze ins Murgtal. Corsin Wörner (LAG Obere Murg) verwies mit 59,02 Metern seinen Vereinskameraden Simon Krieg (49,17) und Kevin Weiß (TV Gernsbach; 49,10) auf die Plätze. Die Ränge vier bis sechs gingen an die LAG-Werfer Timo Mungenast (45,02), Leon Wörner (39,51) und Friedemann Roth (36,73). Bei der weiblichen Jugend U 20 sicherte sich Melanie Thilenius (TG Ötigheim) mit 31,39 Metern die Bronzemedaille. David Schalamon (LAG) landete bei der männlichen Jugend mit 44,17 Metern auf Rang fünf.

Leon Hofmann (Steinbach) wurde beim Speerwerfen U 20 mit 60,22 Metern Vizemeister. Michael Schnepf (VFB Gaggenau) rannte über 400 Meter Hürden (Männer) in 55,94 Sekunden auf den Bronzeplatz. Überraschend landete Antonia Seydel (SR Yburg Steinbach) beim Kugelstoßen mit 13,12 Metern auf dem Bronzeplatz. Beim Diskuswerfen schleuderte die Jugendliche ihr Wurfgerät auf die neue Bestweite von 41,85 Metern und verpasste als Vierte Bronze knapp. Ebenfalls Bestleistung und Platz vier gab es für Paul Stößer (LAG Obere Murg). Beim Stabhochsprung U 20 überquerte er zum ersten Mal die Vier-Meter-Marke. Auch Helen Baumgarten (Steinbach) landete über 200 Meter der Mädchen U 20 in 25,61 Sekunden auf dem vierten Rang.

Josefa Metzinger (Steinbach) wurde beim Kugelstoßen U 20 mit 11,92 Metern Fünfte. Auf den fünften Platz lief auch Felizitas Müller (TS Ottersdorf) über 800 Meter (Frauen) in 2:14,43 Minuten. Zwillingsschwester Ester wurde in 2:17,50 Minuten Achte. Siebte Plätze belegten Samira Wernli (SCL-Heel Baden-Baden) mit 38,32 Metern beim Frauen-Diskuswurf und Simon Walther (TG Ötigheim) mit 6,48 Metern beim Weitsprung.

Bei den gleichzeitig ausgetragenen badischen U 16-Meisterschaften im Hammerwurf gingen bei den Jungs M 14 alle Medaillen an die LAG Obere Murg. Mateo Körner siegte mit 51,50 Metern vor Elias Schalamon (48,89) und Nikolaus Beilharz (32,32). Luis Hucker (LAG) gewann mit 40,78 Metern den Titel der Klasse M 15.

Keine Top-Platzierung gab es bei den badischen Meisterschaften im Vierkampf der Klasse U 14. In Mosbach war Jonas Schindler (TuS Hügelsheim; M 12) auf Platz sechs der beste Kreisathlet. (rawo)