Grenzenloser Jubel nach perfekter Saison

Bühl

Bühler Turnerinnen auf Platz zwei Bühl (red) - Die Turnerinnen des TV Bühl erreichten in der Bezirksliga am vergangenen Wettkampftag in Muggensturm einen zweiten Platz. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung (Foto: TVB) stach Victoria Wendenburg heraus, die sich den ersten Platz in der Einzelwertung sicherte.

Frankfurt

Eintracht-Held wird 75 Frankfurt (sid) - Jürgen Grabowski (Foto: dpa) vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr. Bei seinem Klub Eintracht Frankfurt wird der Weltmeister von 1974 das ganze Jahr gefeiert. Für die meisten Fans der Hessen ist der ehemalige Mittelfeldstar der beste Eintracht-Profi aller Zeiten.

London

Rosenkrieg mit Folgen London (sid) - Alexander Zverev (Foto: dpa) macht nach der Erstrundenpleite in Wimbledon den schwelenden Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Manager verantwortlich. Der 22-jährige Hamburger steckt mitten in einem Rosenkrieg mit verheerenden Auswirkungen.