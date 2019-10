Internationale Gäste erfolgreich Nicht leicht gemacht hatte man es sich beim Turnverein Bühlertal mit der Entscheidung, ob man auch im 47. Jahr an der Traditionsveranstaltung Hornisgrinde-Marathon festhalten sollte. Einen konstanten Rückgang der Teilnehmer, insbesondere auf der Königsdistanz über 42,195 Kilometer, musste man zuletzt akzeptieren, teilten die Verantwortlichen mit







Mag sein, dass der angekündigte Regen den einen oder anderen Läufer abhielt. Jedenfalls musste man auch in diesem Jahr einen Rückgang hinnehmen. Nach einigen Aufgaben unterwegs aufgrund des Wetters mit Starkregen und niedrigen Temperaturen, konnten lediglich 54 Personen im Ziel begrüßt werden. Ein Grund, weshalb man trotz allem so lange an der Marathonwertung festgehalten hat, ist sicher die überregionale Bedeutung. Während auf den kürzeren Strecken regionale Teilnehmer dominieren, kommen zum Marathon immer wieder Besucher aus der ganzen Welt. Nuno Valente



mit Start-Ziel-Sieg



So ging der Sieg bei den Frauen in diesem Jahr nach China: Hang An (Monsterbabies China/3:37,10 Stunden) konnte als Souvenir einen individuell gestalteten Pokal mit nach Hause nehmen. Platz zwei sicherte sich mit Annika Kögel (TV Bühlertal/3:43,15) eine echte Lokalmatadorin. Platz drei ging an Beatrice Bourlon aus Paris (Run and Freedom/4:00,41). Bei den Männern gewann Nuno Valente (Sport Club Roche/Basel Running Club BRC). Der in Basel lebende Portugiese absolvierte einen Start-Ziel-Sieg, den er in 2:47,48 nach Hause brachte. Rang zwei ging nach Polen. Jacek Kurek, der für den Marathon-Hauptsponsor Schöck in Tychy (Polen) tätig ist, lies zwei seiner Konkurrenten erst auf den letzten anderthalb der vier zu laufenden Runden hinter sich. Die Plätze drei und vier belegten Christian Mörmann (Schwellwog Treff Lautenbach/3:03,43) und Markus Adam (SC-Lauf/3:05,02). Dass man Training und Arbeitsbelastung unter einen Hut bekommen kann, zeigte der Technik Vorstand der Schöck AG, Harald Braasch, der in 3:14,18 als Siebter das Ziel erreichte. Zu den internationalen Gästen zählte auch wieder Noah Megowan, Deutschlehrer aus Oregon (USA), der bereits zum dritten Mal beim Hornisgrinde-Marathon an den Start ging. Mit 3:21,54 konnte er sich mit seiner neuen persönlichen Bestzeit Platz zehn sichern. 15 Minuten vor den Marathonläufern gingen 230 Läufer und Walker auf die Elf-Kilometer-Runde. Darunter wieder über hundert Unterstützer der Lebenshilfe, die in einheitlichen Shirts unter dem Motto "wir sind eins" ein Zeichen für gelebte Inklusion setzten. Unter diesem Gesichtspunkt war es auch besonders schön, dass die Siegerin des Elf-Kilometer-Laufs ebenfalls das "Wir-sind-eins"-Shirt trug: Simone Braun, die sonst für den TV Bühlertal startet, lies in 51:38 Minuten ihre Konkurrentinnen hinter sich. Aida Weber (Jugendfussball Varnhalt/53:35) und Marika Bühler (Wir-sind-eins/56:14) sicherten sich die Ränge zwei und drei. Den Sprung aufs Podest hat Judith Fischbach (Schöck-Team/56:37) als Vierte knapp verpasst. 21 Kinder



bei Schülerlauf



Mit Salvatore Corriere (42:20) stellte der TV Bühl den Sieger bei den Männern. Ronny Seifert (LT Furtwangen/44:17) landete vor Norman Roth (LAG Obere Murg/44:29) auf Platz zwei . Bereits am Samstag kamen zum Auftakt der Veranstaltung die Kleinen zum Zug: Beim Schülerlauf über 1 000 Meter gingen 21 Kinder an den Start. Jedes Kind erhielt eine Medaille sowie eine Urkunde und durfte sich zusätzlich ein kleines Geschenk aussuchen. Danach gingen die Teilnehmer des Halbmarathons auf die Strecke: Bei den Frauen wiederholte Carina Huber aus Ettenheim-Altdorf (1:30,13) ihren Sieg aus dem Vorjahr. Ihr folgte Heide Merkel (TG Ötigheim/1:33,34). Platz drei belegte Petra Rubel (1:34,16). Kein Unbekannter in der Region ist Rolf Wieland vom Rastatter TV. Nach dem er 2018 über 42,195 Kilometer Zweiter wurde, belegte er in diesem Jahr Rang eins in 1:25,42 Stunden auf der halben Distanz. Rang zwei ging an Alexander Beck (1:26,56), gefolgt von Christian Geiss (EnBW-Laufbewegung/1:28,16). Alles in allem erlebten die Verantwortlichen eine harmonische Veranstaltung und könnten eigentlich ein positives Resümee ziehen: Der nun schon über Jahre beobachtbare Rückgang an Teilnehmern wird beim Turnverein aber sicher zur Diskussion über das Konzept und die Fortführung der Veranstaltung führen. (red)

