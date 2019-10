Kusserow trumpft groß auf

Mit zwölf Gold-, drei Silber- und elf Bronzemedaillen beendete das Schwimmteam des TV Bühl bei den badischen Sommermeisterschaften in Freiburg die Wettkampfsaison. Garant des Erfolgs war laut Vereinsmitteilung Julia Kusserow: Die Rückenspezialisten sicherte sich fünf Titel in der Jahrgangswertung und konnte unter Beweis stellen, dass sie in ihrem Jahrgang im Badischen Schwimmverband nur schwer zu schlagen ist.

Mit drei Titeln in der Jahrgangswertung beendete Emely Kölmel (2003) ihre bislang beste Wettkampfsaison. Neben zwei zweiten und zwei dritten Plätzen sicherte sich die Brustspezialisten auch Gold in der offenen Wertung über 100 Meter Brust und konnte somit ihren ersten badischen Meistertitel in dieser Klasse feiern.

Mit je zwei Titeln traten Helena Langner und Juliane Leppert (beide 2008) die Heimreise an. Leppert war über 100 und 200 Meter Schmetterling nicht zu schlagen, Langner sicherte sich Gold über 50 Meter Schmetterling und 200 Meter Brust. Darüber hinaus erreichte sie zwei dritte Plätze. Für beide Schwimmerinnen werde es in der kommenden Saison darum gehen, die Trainingsarbeit weiter zu intensivieren, um die hohen Ziele erreichen zu können. Weitere Medaillengewinner waren Nathalie Gutheil (einmal Silber, zweimal Bronze), Ciara-Luna Hensel (zweimal Bronze), Krisztian Unyi, Silas Braun und Anina Metzinger (je einmal Bronze).

Gerade von Silas Braun und Anina Metzinger seien die Leistungen herausragend gewesen: Beide beendeten jeden ihrer Starts mit einer neuen persönlichen Bestzeit. Nachdem Metzinger die Qualifikation für die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in der zu Ende gehenden Saison knapp verpasst hatte, gehe sie dank ihrer Leistungssteigerungen von Freiburg gestärkt in die fünfwöchige Sommerpause, heißt es in der Mitteilung weiter. Geht ihre Entwicklung so weiter, dann habe sie gute Chancen, sich in der neuen Saison für die Meisterschaften auf süddeutscher Ebene zu qualifizieren. Auch bei Braun scheint der Knoten in Freiburg geplatzt zu sein. Er steigerte sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich. Sein Ziel für die neue Saison sei es, sich weiter den Topschwimmern im Badischen Schwimmverband zu nähern.

Auch die weiteren Bühler Schwimmer, die in Freiburg am Start waren, überzeugten teilweise mit neuen persönlichen Bestzeiten. Für Stefanie Fiala, Joelina Fichtner, Jascha Frank, Amélie Garnier, Noah Huber, Zoé Kühnen sowie für Jonas und Annalena Müller geht es direkt nach der Sommerpause mit dem Auslandswettkampf in Wädenswil (Schweiz) weiter.

Nach den Wettkampfstrapazen der vergangenen Saison steht für die Schwimmer laut Mitteilung nun die Regeneration im Vordergrund. (red)