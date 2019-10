Futterer auf Platz drei

Quasi vor der Haustür des Budo-Kai Bühlertals, nämlich in Iffezheim, fanden in diesem Jahr die südwestdeutschen Meisterschaften im Karate statt. Mit 18 Karateka und vier Mannschaften ging das Team aus Bühlertal in der Renndorfgemeinde an den Start. In der Königsdisziplin Kumite Herren konnte insbesondere Dominique Futterer mit einem dritten Platz überzeugen.

Als Betreuer war neben Cheftrainer Kurt Weingand auch Sportwart Simon Egner für das Budo-Kai Bühlertal im Einsatz. Mesut Akyildiz und die vierfache Karateweltmeisterin Britt Großmann leiteten als offizielle Kampfrichter die Wettkämpfe.

In der Altersklasse Mädchen neun bis elf Jahre gelang Fanni Fodor der Einzug ins Kata-Finale. Mit ihrer Kata Heian Sandan errang sie 23,7 Punkte und sicherte sich den vierten Platz. Gemeinsam mit ihrer Schwester Doro Fodor und Lina Louis trat sie außerdem in der Disziplin Kata-Team an - auch dort belegten sie am Ende den vierten Rang.

Marianna Schiche schaffte bei den Mädchen 14 bis 15 Jahre souverän den Einzug ins Finale. Mit ihrer Katadarbietung belegte Schiche den vierten Platz. Zusammen mit Fabienne Braun und Lena Frietsch holte sich Schiche zudem die Bronzemedaille in der Disziplin Kata-Team.

Bei den Mädchen 16 bis 17 Jahre ging Marla Louis an den Start. Sie überzeugte die Unparteiischen in den beiden Disziplinen Kumite und Kata. Im Kumite Wettbewerb wurde Louis südwestdeutsche Vizemeisterin, mit ihrer Kata-Wertung gewann sie den vierten Platz.

In der Königsdisziplin Kumite Herren gingen Dominique Futterer und Marius Egner in den Ring. Nach actionreichen Kämpfen trafen die beiden Bühlertäler eine Runde vor dem Halbfinale aufeinander. Futterer besiegte seinen Vereinskammeraden und zog in die nächste Runde ein. Für Egner bedeutete die Niederlage Rang fünf, Futterer sicherte sich anschließend Platz drei. Als Kumite-Team konnten die Brüder Simon und Marius Egner sowie Dominique Futterer nochmals ihr Können unter Beweis stellen und errangen in einem Lokalderby gegen Baden-Baden den zweiten Platz.

Den anderen Bühlertälern war das Wettkampfglück weniger hold und es reichte nicht zum Sprung aufs Treppchen. Fünfte Plätze gab es für Stefanie Armbruster, Carla Wiegand, Fanni Fodor, Doro Fodor und Lina Frietsch. (red)