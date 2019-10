Orlemann holt Doppelgold Insgesamt 528 Athleten aus 37 Vereinen qualifizierten sich mit ihren Saisonleistungen für die badischen Schwimmmeisterschaften. Diese fanden in diesem Jahr auf der 50-Meter-Bahn des Freiburger Westbads statt. Elf Medaillen - nämlich zwei Gold-, sechs Silber- und drei Bronzenmedaillen - haben dabei die Schwimmer des Rastatter Turnvereins gewonnen.

Dass die RTV-Athlehten druch ihren Trainer Eugen Engelhardt gut auf die harte badische Konkurrenz eingestellt war, zeigten auch die weiteren guten Platzierungen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins: 25 Mal kamen die RTV-Schwimmer unter den Top 5 ins Ziel, 64 Mal innerhalb der Top 10. Über Vor- und Finalläufe wurden unter professionellen Wettkampfbedingungen auf acht Bahnen mit elektronischer Zeiterfassung und -auswertung jeweils die Jahrgangsbesten und die Gesamtbesten ermittelt. Drei Podestplätze für Sophia Rothecker Mit ihren 17 Jahren gehört Sophia Rothecker zu einer der erfahrensten und zugleich erfolgreichsten Schwimmerin im Team des RTV. In Freiburg kam sie über 50 Meter Rücken und 100 Meter Freistil jeweils als zweite ins Ziel, über 200 Meter Lagen als Dritte. Seinem Ruf als Topschwimmer ist auch Adrian Orlemann (Jahrgang 2005) gerecht geworden: Orlemann sicherte sich über 50 Meter und 100 Meter Brust jeweils die Goldmedaille und über 50 Meter sowie 100 Meter Freistil und über 50 Meter Rücken die Silbermedaille. Nele Winkler wurde in ihrer Altersklasse (2008) Vizemeisterin über 50 Meter Brust und erreichte zweimal Platz vier über 50 Meter Rücken und 100 Meter Brust sowie einmal Rang fünf (50 Meter Freistil). Auch ihre gleichaltrige Vereinskameradin Laura Schuller zeigte keine Angst vor dem Meisterschaftsflair und holte sich zwei Bronzemedaillen (50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling) sowie einen fünften und sechsten Platz. Trainer Engelhardt blickt laut Mitteilung zufrieden auf die Meisterschaften zurück und lobte die Erfolge seiner Schützlinge. Die Wettkampfsaison geht damit für das RTV-Schwimmteam zu Ende. Wie die Verantwortlichen mitteilen, startet das offizielle Training wieder im September. (red)

