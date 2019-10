Spitzenteams müssen auswärts ran Am 9. Spieltag der Motoball-Bundesliga müssen die Spitzenteams jeweils auswärts antreten: Der MSC Taifun Mörsch reist nach Budel, der MSC Malsch empfängt Puma Kuppenheim und der MSC Comet Durmersheim hat den MSC Ubstadt-Weiher zu Gast. Der MSC Philippsburg hat an diesem Wochenende spielfrei.







Der MSC Malsch freut sich - nach einer Anzahl von Auswärtsspielen mit hohen Niederlagen - wieder auf der heimischen Anlage an der Kärtnerstraße auflaufen zu können. Gegen Tabellenführer MSC Puma Kuppenheim wird dieses Unterfangen allerdings alles andere als einfach. Die Gäste wollen in Malsch auch etwas für das Torverhältnis tun, da Verfolger Ubstadt-Weiher hoch gegen Malsch gewonnen hat und es im Rennen um die Südmeisterschaft am Ende auch auf die erzielten Tore ankommt. Anpfiff ist um 17 Uhr. Am Samstag ab 18 Uhr muss der MSC Taifun Mörsch beim MBV Budel antreten. Die Niederländer mussten am vergangenen Wochenende ihr Spiel beim MSC Ubstadt-Weiher abbrechen, da man zu viele verletzte Spieler hatte. Gegen Taifun Mörsch muss Budel wieder eine starke Mannschaft stellen, um dem Favoriten ein Bein stellen zu können. Für Mörsch zählt nur ein Sieg, um weiter den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Der MSC Comet Durmersheim hat Morgenluft gewittert. Nach dem Sieg in Philippsburg stehen die Chancen für den Altmeister, die Playoffs doch noch zu erreichen, wieder gut. Mit einem Sieg gegen Ubstadt-Weiher könnte man mit dem Konkurrenten gleichziehen. Die Aufgabe für Durmersheim wird gegen die Gäste aus der Spargelstadt allerdings alles andere als leicht: Ubstadt-Weiher steht an zweiter Stelle und will weiter in Richtung Südmeisterschaft angreifen. Spielbeginn im Oberwald-Stadion ist am Sonntag um 15 Uhr. (tm)

