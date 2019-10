Personelle und strukturelle Anpassungen nötig

Rund 200 Delegierte und zahlreiche Ehrengäste erwartet der Südbadische Fußballverband (SBFV) zu seinem Verbandstag am Samstag, 27. Juli, ab 10 Uhr in Denzlingen. Geprägt wird die Sitzung von den personellen Änderungen insbesondere im Verbandsvorstand, heißt es in einer Mitteilung.

Während sich Präsident Thomas Schmidt (Sölden), Vizepräsident Reinhold Brandt (Radolfzell) und Verbandsspielausschussvorsitzender Christian Dusch (Rheinau) wieder dem Votum der Delegierten stellen, steht Vizepräsident Peter Cleiß (Oberkirch) zum ersten Mal ordentlich zur Wahl, der das Amt 2018 von Fabian Ihli übernommen hatte. Norbert Schlageter (Tunsel) wird nach 36 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für den SBFV nicht mehr kandidieren. Als seinen Nachfolger wird der Verbandsvorstand Matthias Löffler (St. Märgen) für die Position des Schatzmeisters vorschlagen.

Neben Schlageter werden auch Gerhard Berger (Kappelrodeck) und Bruno Sahner (Maulburg) nicht mehr zur Wahl stehen. Für Berger wird Max Rauwolf (Mannheim) für den Vorsitz des Verbandsrechtsausschusses zur Wahl vorgeschlagen. Den Vorsitz des Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport soll Jan Elert (Münstertal) von Sahner übernehmen. Die weiteren Ausschussvorsitzenden treten erneut zur Wahl an.

Neben den Neuwahlen müssen außerdem zwei neue Mitglieder des Verbandsvorstandes bestätigt werden: Zum einen Ralf Brombacher (Kandern), der die Nachfolge von Manfred Schätzle (Furtwangen) als Verbandsschiedsrichterobmann antritt, und zum anderen Franco Moscaritolo (Vörstetten), der Anfang Juni vom Verbandsjugendtag zum neuen Verbandsjugendwart gewählt worden war.

Nicht nur personell, sondern auch strukturell soll es laut Mitteilung im Verband Anpassungen geben. So sehen die Änderungsvorschläge für die Satzung die Einrichtung einer Kontrollstelle vor, die die Einhaltung der Satzung, Ordnungen und Ausführungsbestimmungen überwachen und bei Verstößen eine Voruntersuchung einleiten soll, soweit nicht bereits ein Schiedsrichterbericht vorliegt. Zudem fungiert die Kontrollstelle als Anlaufstelle für die Meldung von Gewalt-, Diskriminierungs- und Extremismusvorfällen. Des Weiteren soll auch eine Verlängerung der Wahlperiode von drei auf vier Jahre beschlossen werden. Die weiteren Änderungsvorschläge, die die Satzungskommission unter der Leitung von Reinhold Brandt in intensiven Sitzungen vorbereitet hat, sehen Anpassungen der Ordnungen an aktuelle Entwicklungen vor. So soll auf dem Verbandstag unter anderem die Umstellung auf den digitalen Spielerpass, der die letzten beiden Jahre bereits umfangreich erprobt wurde, beschlossen werden. (red)