Die Suche nach einem neuen Konzept Von Frank Ketterer



Edgar Rivera hat ein Problem - und es ist ein ganz schön großes. Oder besser gesagt: Ein ziemlich hohes, exakt 2,30 Meter ist es hoch. Diese Marke muss der für die DSHS Köln startende Mexikaner springen, um sich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft Ende September in Doha zu qualifizieren. Schafft er es nicht, finden die Welttitelkämpfe ohne ihn statt. Heute Abend unternimmt Rivera, dessen Saisonbestleistung aktuell bei 2,27 m steht, einen neuerlichen Versuch. Im Bühler Ludwig-Jahn-Stadion findet das 23. Internationale Bühler Hochsprung-Meeting statt (Beginn 17 Uhr). Der 28-Jährige möchte es nutzen, um endlich einen Haken hinter die WM-Qualifikation machen zu können. Mit diesem Vorhaben ist er keinesfalls allein - auch dem Großteil des restlichen Starterfeldes bei den Männern geht es heute Abend so.



Dass Athleten nach Bühl kommen, um sich für Großereignisse wie EM, WM oder gar Olympia zu qualifizieren, ist nichts Neues - und für die Veranstalter um Meeting-Direktor Wolfgang Lorenz ein Segen, auch aus finanziellen Gründen. Schon in der Vergangenheit wäre es wohl schwerer gewesen, den ein oder anderen Athleten für die Bühler Flugshow zu verpflichten, hätte der nicht jede Sprung-Gelegenheit gesucht, um sich doch noch für eines der Großereignisse zu qualifizieren.



Künftig wird dies nicht mehr der Fall sein, jedenfalls nicht in dieser Form. "Es ist das letzte Mal, dass wir klassische WM-Qualifikation sind", sagt Athletenmanager Uli Geis. Das liegt keineswegs am Bühler Meeting und dessen Qualität an sich, die wird allseits gelobt. Sondern an einer Neuerung, die die IAAF, der Internationale Leichtathletik-Verband gerade einzuführen im Begriff ist: Ab nächstem Jahr wird eine Weltrangliste darüber entscheiden, wer bei Großereignissen starten darf. Wer im Ranking unter den besten 32 geführt wird, ist dabei. Der Rest nicht, es sei denn, er hat im Vorfeld eine "außergewöhnliche Leistung" erbracht. Was darunter zu verstehen ist, ließ die IAAF bislang freilich noch offen.



Erstellt wird die Weltrangliste nach einem komplexen Punktesystem. Für jeden absolvierten Wettkampf gibt es Punkte, die zu jener Gesamtpunktzahl zusammenaddiert werden, die die Platzierung in der Weltrangliste bestimmt. Die Punkte, die ein Athlet für ein einzelnes Wettkampfresultat erhält, errechnen sich aus der erbrachten Leistung, dem damit erreichten Platz und dem Stellenwert des Wettkampfs. Hierbei bilden Olympische Spiele und Weltmeisterschaften die höchstbewertete Kategorie, kleinere bis mittlere Meetings wie jenes in Bühl stehen eher am Ende der Punktekette. Das hört sich einerseits logisch an, führt andererseits aber auch dazu, dass ein 2,30-Meter-Sprung in Bühl mit deutlich weniger Weltranglistenzählern honoriert wird als zum Beispiel einer bei einem der deutlich höher eingestuften Diamond-League-Meetings.



Für die Macher des Bühler Sprung-Spektakels macht das die Athleten-Aquise nicht leichter. Zum einen geht ihnen das "Lockmittel", sich in der Zwetschgenstadt für einen Großevent qualifizieren zu können, flöten. Zum anderen werden Athleten bei der Auswahl ihrer Wettkämpfe künftig auch berücksichtigen, wie viele Weltranglistenpunkte wo zu holen sind - und im Zweifelsfall dort starten, wo es mehr Zähler gibt.



"Es wird in Zukunft noch schwerer werden, gute Springer an Land zu ziehen", ahnt Athletenmanager Geis. Von einem "neuen Konzept", das es für die Zukunft zu finden gelte, spricht er in diesem Zusammenhang. Einfach wird das nicht. "Im Moment fehlt mir die Phantasie, wie wir die Qualität des Starterfeldes halten können", gibt Geis offen zu. In einem freilich ist er sich jetzt schon sicher: "Wir packen das."

