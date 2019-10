Abstimmung

Ein aus vielerlei Hinsicht interessanter Verbandstag steht morgen für die Vereine des Südbadischen Handballverbands (SHV) in March-Buchheim an. "An Herausforderungen mangelt es nicht", schreibt etwa Kurt Hochstuhl in seinem letzten Grußwort als Präsident des SHV. Der Sandweierer wird sich nach 15 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellen (wir berichteten). Auf den Nägeln brennt derweil die Schiedsrichter-Problematik: Unter Federführung des Bezirks Offenburg-Schwarzwald wurde in den vergangenen Monaten nach Lösungen gesucht. So haben Bezirksvorsitzender Gerhard Kempf und sein Stellvertreter Jochen Lehmann in acht Kleingruppen-Treffen bei den Verantwortlichen der Vereine um Unterstützung geworben. "Es gab durchweg vernünftige und auch konträre Diskussionen", berichtete Kempf, der bei der Schiedsrichter-Problematik ein Umdenken einfordert: "So kann es nicht weitergehen." Das SHV-Präsidium hat nun einen Antrag eingereicht, dessen Umsetzung die Vereine richtig schmerzen kann: So soll die Geldstrafe pro Schiedsrichter-Fehlstelle von 128 auf 200 Euro angehoben werden. Mehr noch: Im zweiten Jahr des Verstoßes (Wiederholungsfall) soll es einen Abzug von einem Punkt pro Fehlstelle geben. Und das für die Mannschaft, die in der höchsten Spielklasse in Südbaden spielt. Damit der Antrag angenommen wird, genügt morgen eine einfache Mehrheit - genau wie für einen anderen Antrag. Dabei geht es um die Anzahl der Schiedsrichter, die ein Verein pro Liga stellen muss. Gravierend hierbei: Bisher mussten die Vereine in der Jugend nur für die A-Jugendmannschaft Schiedsrichter stellen, künftig soll das auch für die Jugend B und C, männlich und weiblich, gelten. Kritiker befürchten, dass es Vereine geben könnte, die eher Jugendteams abmelden, bevor sie Punktabzüge für ihre Männermannschaft in Kauf nehmen.

Auch personell wird es weitere Veränderungen geben. Neben Hochstuhl, als dessen Nachfolger sich Alexander Klinkner (Bezirk Rastatt) zur Wahl stellt, wird nach zwölf Jahren mit Hansi Ganter (Freiburg), der seinen Posten als Vizepräsident Spieltechnik zur Verfügung stellen wird, ein zweiter langjähriger führender Funktionär aufhören.