Ein Mix aus Konzentration und Schnelligkeit

"Es wäre cool, wenn es mit einer Medaille klappen würde", sagt Rohfleisch. "Langsam stellt man sich den Wettkampf vor, die Vorfreude steigt mit jedem Tag."

Während Rohfleisch über die anstehende EM sinniert, macht es im hinteren Teil der Halle wieder klick, zisch, klick, zisch. In steigendem Tempo, minutenlang. Die restliche Showgruppe, die insgesamt zehn Mitglieder umfasst, der Burning Ropes macht sich warm. Was auffällt: Bis auf Lukas Rohfleisch besteht die Truppe nur aus Mädchen. "Ich bin sozusagen der Hahn im Korb", sagt der Schüler des Bühler Windeck-Gymnasiums und grinst verlegen. "Bei der Showgruppe ist Lukas der einzige Kerl, in den anderen Nachwuchsgruppen gibt es schon noch andere Jungs, wenngleich es eine Sportart ist, in der die Damen dominieren", sagt Marcel Velte.

Mittlerweile 100





Sportler an den Seilen



Der 28-Jährige ist seit 2009 Trainer der Showgruppe und seit zwei Jahren Abteilungsleiter bei der Turnerschaft Ottersweier. Bis zu 100 Sportler gehen bei den Burning Ropes mittlerweile dem Hobby mit dem Seil nach. "Wir unterscheiden zwischen Freizeit- und Leistungssport. Während im Freizeitsport spielerisch an die Sache herangegangen wird, um hauptsächlich die Koordination, Beweglichkeit und Audauer zu schulen, sind wir beim Leistungssport bestrebt, viele schwierige Sprünge zu erlernen. Wir nehmen mit unseren Schützlingen an Gau- und badischen Meisterschaften teil, bei denen sich unser Nachwuchs schon etliche Medaillen geholt hat. Die DM mit Lukas war natürlich das bisherige Highlight. Der Nachwuchs ist auf dem richtigen Weg", berichtet Velte, dessen Mutter Christa vor über 20 Jahren die Burning Ropes gegründet hat. "So bin ich dazu gekommen und hab' es von klein auf gelernt."

Und sein talentierter Schützling? "Eine Freundin hat mir und meiner Mutter von dem Sport erzählt. Es hat sich spannend angehört, ich wollte es mal ausprobieren und war sofort begeistert", sagt Rohfleisch. Dies liegt bereits seceinhalb Jahre zurück, der 13-Jährige ist sozusagen schon ein alter Hase. Doch bekanntlich macht Übung den Meister. Rohfleisch hat drei bis viermal Training in der Woche, zwei bis drei Stunden. Beim Ropes Skipping kommt es also auf Schnelligkeit, Beweglichkeit und Konzentration an. "Es kann schon eine schweißtreibende Angelegenheit sein", sagt er. "An den trainingsfreien Tagen übe ich dann meistens noch Zuhause weiter."

Schließlich hat Lukas das große Ziel vor Augen, für das er jeden einzelnen Schweißtropfen gerne in Kauf nimmt. "Überhaupt bei der EM starten zu dürfen, ist schon toll", sagt der amtierende deutsche Meister in den Disziplinen Drei-Minuten-Speed und Freestyle. Zudem gewann er die Goldmedaille im Gesamtranking, in das auch die Wertung des 30-Sekunden-Speed mit einfloss.

"Bei den beiden Speed-Disziplinen geht es darum, so viele Seildurchschläge wie möglich zu erreichen. Dabei wird immer nur der rechte Fuß gezählt", erklärt Velte und nennt auch gleich eine Hausnummer. Bei der DM erreichte sein Schützling in 30 Sekunden 160 Durchschläge, was ihm Silber einbrachte, und in der längeren Distanz sage und schreibe 768 Durchschläge - eine wahrhaft goldene Leistung. Um solch eine Anzahl an Durchschlägen zu erreichen, greift der Bühler auf spezielle Seile zurück. Während Ottonormalverbraucher mit einem Hanfseil springt, ist das Werkzeug der Ottersweierer Sportler ein anderes. "Wir benutzen entweder Plastik- oder Beat-it-Seile mit Kunststoffgliedern. Mit so einem springt zum Beispiel Lukas. Bei den Speeddisziplinen gibt es außerdem Ropes aus Draht", erläutert Velte. "Das kann ganz schön wehtun, wenn man das Seil abbekommt."

Doch Rohfleischs Lieblingsdisziplin ist der Freestyle, "wegen den verschiedenen Elementen und Sprüngen", wie er erklärt. "Außerdem ist es cool, dass wir dabei zur Musik springen", sagt Rohfleisch. Beim Freestyle zeigt der Rope Skipper eine ausgetüftelte Kür mit diversen Sprüngen, abgestimmt zur begleitenden Musik. Jedoch darf jedes Element nur einmal gezeigt werden. "Letztlich ist es eine Symbiose aus Musik und Sport. Das Sportliche wird bewertet, aber auch, wie geschickt man sich zur Musik bewegt. Dann gibt es bestimmte Level, je nach Schwierigkeitsgrad der Sprünge. Lukas hat mittlerweile Level acht von zehn erreicht, was schon richtig gut ist", sagt der Trainer und führt aus: "Letztlich kann man es in etwa mit einer Kür im Eiskunstlauf vergleichen."

Morgen freilich wird Lukas Rohfleisch im österreichischen Graz keine Eisfläche, geschweige denn Schlittschuhe vorfinden. Der 13-Jährige wird stattdessen sein Seil in beide Hände nehmen und zur Musik die stundenlang eingeübte Choreografie aufs Parkett zaubern. Und wer weiß, vielleicht erklingt danach ein weiteres Musikstück. Ein Klassiker von ABBA: "The winner takes ist all."