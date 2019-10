"Der Handball lebt - und ist immer noch geil"

BT: Herr Hochstuhl, Hassan Moustafa, der Präsident der Internationalen Handballföderation (IHF), wird in ziemlich genau einer Woche 75 Jahre alt. Sie sind 65 und damit eigentlich im besten Funktionärsalter. Warum ist für Sie dennoch heute Schluss?

Kurt Hochstuhl: Hassan Moustafa ist zehnmal so wichtig wie ich. Ich kenne ihn, habe ihn bei verschiedenen internationalen Spielen getroffen. Am meisten hat mich dabei seine Fähigkeit beeindruckt, sich so lange an der Macht zu halten. Ich bin nicht derjenige, der mit dieser Fähigkeit ausgestattet ist oder sie um jeden Preis anwenden will. Der zentrale Grund für mich ist aber, dass ich sage: Nach 15 Jahren muss an solchen verantwortungsvollen Positionen ein Wechsel stattfinden. Es sollen Leute mit anderen Perspektiven, anderen Biografien, anderen Hintergründen und Lebenserfahrungen auch Verantwortung übernehmen. Es hätte anders ausgesehen, wenn kein Nachfolger in Sicht gewesen wäre. Davongelaufen wäre ich nicht. Aber da es einen Kandidaten gibt, habe ich gesagt: Okay, nach 15 Jahren ist es genug.

"Bereichernd" - aber



nicht im Sinne Grindels



BT: Sie werden Ende Oktober auch als Leiter des Staatsarchivs in Freiburg in Ruhestand gehen. Läuft ihre Frau Doris demnächst also Gefahr, dass Sie ihr verstärkt auf die Nerven gehen?

Hochstuhl (lacht): Das glaube ich nicht, denn sie arbeitet ja noch. Davon abgesehen sind meine Pläne für den Unruhestand sehr präzise. Ich werde mich nun Projekten widmen, die in den vergangenen Jahren ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Ich bin ja ausgebildeter Historiker und werde mich mit der Baden-Badener Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts befassen. Aber ich werde auch wieder dahin zurückkehren, wo ich herkomme: in die Halle.

BT: Das heißt, auch der TV Sandweier wird demnächst von Ihrer vermehrten Freizeit profitieren?

Hochstuhl: Ich biete mich an - und gehe nicht davon aus, dass man nein sagen wird. Ich werde Individualtraining für Sechs- bis Zehnjährige anbieten und will versuchen, Spaß zu vermitteln - so wie ich immer Spaß am Handball gehabt habe. Das ganze wird unter dem Motto laufen: "Lerne Handball mit Opa Kurt".

BT: Die Arbeit in der Halle hat Ihnen das als Funktionär am meisten gefehlt?

Hochstuhl: Ich habe ja parallel Frauen- und Jugendmannschaften trainiert und auch lange Zeit als Schiedsrichter Jugendspiele geleitet. Das hat mir immer Spaß gemacht. Daher rühren auch noch Begegnungen mit Leuten, die gesagt haben: Dass ein Präsident Spiele pfeift - das ist was ganz Außergewöhnliches. Und jetzt juckt es mich einfach wieder.

BT: Vielerorts wird über den Niedergang des Ehrenamts diskutiert. Sie standen 13 Jahre an der Spitze des hiesigen Handball-Bezirks, sind seit 15 Jahren SHV-Präsident. Warum haben Sie es so lange ausgehalten?

Hochstuhl: Das ist eine gute Frage. Zwischendurch habe ich sie mir selber gestellt. Ich hab' noch gute Erinnerungen an die, die uns früher trainiert haben, die mitten im Leben standen und doch immer wieder Zeit fanden, sich ehrenamtlich einzubringen. So bin ich eigentlich automatisch da reingerutscht. Und ich sage: Ehrenamt kann auch bereichernd sein. Nicht im Sinne von Infantino oder Grindel, sondern dass man vielen Menschen begegnet. Interessanten, spannenden Menschen. Ob das Hochleistungssportler sind, gute Trainer oder Kollegen im Präsidentenamt. Wenn man sieht, dass ich Menschen näher gekommen bin, die ich sonst nie im Leben kennengelernt hätte, dann war das bereichernd für mich. Und deshalb sage ich: Diese Chance sollte jeder nutzen. Und bei allem, was vielleicht nicht funktioniert: Ehrenamt macht Spaß!





BT: Sie haben die zwischenmenschlichen Beziehungen schon angesprochen, was waren die sportlichen Höhepunkte Ihrer Amtszeit? An welche Spiele können Sie sich etwa besonders erinnern?

Hochstuhl: Das zentralste Spiel, das ich - solange mein Hirn funktioniert - nie vergessen werde, war das Halbfinale der WM 2007 zwischen Deutschland und Frankreich, wo ich als Teamguide und halber Franzose auf der einen Seite saß - und meine andere Seite mit den Deutschen mitgefiebert hat. Mit 20 000 fanatischen Fans in Köln - das war wirklich sensationell. Und dann natürlich das ein oder andere Länderspiel, etwa die Partie Deutschland gegen Ungarn in Offenburg, als es dort noch Hochleistungs-Handball gegeben hat. Aber es hat auch viele, viele andere Spiele gegeben: in der dritten Liga der Frauen, der dritten Liga der Männer oder auch der Baden-Württemberg Oberliga. Dabei habe ich gesehen: Der Handball lebt - und ist immer noch so geil, wie er vor 50 Jahren war.

"Es hat ganz, ganz



selten gehakt"



BT: Kurz nach ihrem Amtsantritt 2004 haben Sie die Position des SHV-Präsidenten mit einem Scharnier verglichen, das nach oben und unten durchlässig ist. Scharniere funktionieren mitunter nicht immer reibungslos. Mit Blick auf die Vereine, wo hat es in den vergangnen 15 Jahren mal geklemmt?

Hochstuhl: Man muss ja nach unten nicht nur die Beschlüsse des DHB vermitteln, sondern wir haben als SHV ja auch eigene Ansprüche und Bedürfnisse gegenüber unseren Vereinsmitgliedern. Und da muss ich sagen, hat es nach meiner Erinnerung ganz, ganz selten gehakt. Wir haben ja 2011 eine Strukturreform vollzogen, haben von sechs auf vier Bezirke reduziert. Damals hat uns eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Uni Karlsruhe allein aus einer Entfernungsperspektive gesagt: Ihr müsstet eigentlich drei Bezirke machen. Maximal drei - das wäre eigentlich optimal. Das war politisch nicht durchsetzbar, weil zentrale Bereiche - also zwischen Nord und Süd - das nicht machen wollten. Die Vereine wollten das nicht. Deshalb sind wir auf den Kompromiss mit vier Bezirken zurückgegangen, sehen aber heute gerade im Bodenseebereich, der eigentlich nahezu unverändert geblieben ist, dass es strukturelle Probleme gibt. Jetzt aber nochmal eine interne Reform anzustoßen, wäre verwegen. Es muss uns und allen anderen Verbänden, die Grenzen haben - und es gibt ja keinen, der keine Grenze hat - aus meiner Sicht gelingen, dass wir nicht mehr Rücken an Rücken agieren, sondern uns umdrehen und auf die andere Seite gucken. Ich meine, es würde keinem ein Zacken aus der Krone brechen, wenn man untersucht, ob es sinnvoll ist, verbandsübergreifend enger zusammenzuarbeiten. Auf Funktionärsebene stößt das teilweise noch auf Hindernisse. Dennoch sollte man, ohne dass man seine Eigenständigkeit aufgibt, gemeinsame Wege in die Zukunft vereinbaren. Leider wollen, sobald Veränderungen anstehen, noch zu viele im aktuellen Status quo das Paradies erkennen.

BT: Die Strukturreform haben Sie skizziert. Was war vielleicht die wichtigste Entscheidung Ihrer Amtszeit?

Hochstuhl: Die wichtigste Entscheidung war für mich, dass wir uns nie der Weiterentwicklung widersetzt haben. Da fällt mir ein Zitat von Friedrich Engels ein: "Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit." Von daher waren wir frei - gerade was die Digitalisierung des Spielbetriebs angeht. Eine ganz wichtige Voraussetzung war diesbezüglich, dass die Handballverbände mit "Handball4all" eine eigene Firma gegründet haben, die genau dieses Thema in die Hand genommen hat. So waren wir nicht - wie andere Sportverbände - von privaten Unternehmen abhängig. Das war mit eine der wichtigsten Entscheidungen aus meiner Sicht. Das hat mit dem Handball nur am Rande zu tun, aber hat die Basis bereitet, dass wir ins 21. Jahrhundert starten konnten und uns heute in dieser Umgebung wohlfühlen.

BT: "Den Handball voranbringen" - das war einer Ihrer Leitsätze beim Amtsantritt. Wie gut ist Ihnen das gelungen?

Hochstuhl: Wenn man auf die Leistungsebene blickt, muss ich sagen: nicht so sehr gut. Als ich angetreten bin, gab es im SHV noch einen Bundesligisten. Es konnte 2004 niemand ahnen, dass sich das so schnell ändern würde. Insofern war es, was den Spitzensport im männlichen Bereich angeht, nicht gerade berauschend. Auch in der zweiten und dritten Liga haben wir Schwierigkeiten, uns zu behaupten, weil einfach die Sponsorenstruktur nicht vorhanden ist. Es freut mich natürlich, dass wir zu meinem Abschluss mit der HSG Konstanz bei den Männern und der HSG Freiburg bei den Frauen wieder mit zwei Zweitligisten auf der Landkarte vertreten sind.

BT: Warum gibt es nicht mehr Bundesligisten in der Region?

Hochstuhl: Schon allein innerhalb von Baden-Württemberg ist die Konkurrenz sehr, sehr groß, etwa im Großraum Stuttgart. Es gibt das Internat in Kronau, Friesenheim ist zudem zum zweiten Mal in der Bundesliga geblieben. Das alles hat zur Folge, dass dort, wo es eine Hochleistungsstruktur im Handball gibt, die Sportförderung nicht unbedingt beginnt eine brachliegende Wüste zu bewässern. Auch deswegen müssen wir in dem Bereich enger zusammenarbeiten, weil wenn wir schon Talente entwickeln - und das tun wir -, muss es unser Bestreben sein, dass diese nicht nach Buxtehude, Flensburg oder Berlin gehen, sondern dass sie hier im Land optimal gefördert werden. Nur wenn wir das schaffen, können wir dem Anspruch von Baden-Württemberg als Spitzensportland gerecht werden.

"Lust auf weitere



Saison in Liga drei"



BT: Vor welchen weiteren Herausforderungen steht der SHV?

Hochstuhl: Jeder Verband hat enorme Schiedsrichterprobleme. Es gibt die traditionelle Methode, über Schiedsrichter-Fehlstellen und die Erhöhung der Bußgelder quasi die Vereine zu zwingen, sich mehr um das Schiedsrichterwesen zu kümmern. Ich bin mir nicht sicher, ob auf diesem Weg das Ziel erreicht werden kann. Besser wäre es sicher, ab und zu mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Unsere französischen Nachbarn haben beispielsweise einen anderen Ansatz. Bei uns geht es - mal ganz flapsig und runtergebrochen - darum, die 323 Regeln der IHF auswendig zu lernen. Die Elsässer haben sich hingegen seit Jahren die Begleitung junger Schiedsrichter durch Mentoren auf die Fahnen geschrieben und damit gute Ergebnisse erzielt. Dort gibt es deutlich weniger Abbrecher. Bei solchen Dingen müssen wir mutig ansetzen und auch das dafür nötige Geld in die Hand nehmen.



BT: Darum wird sich dann wohl Alexander Klinkner kümmern müssen. Der Vorsitzende des Bezirks Rastatt stellt sich zur Wahl. Warum ist er ein geeigneter Nachfolger?

Hochstuhl: Er ist mir als Bezirksvorsitzender nachgefolgt, und der Zufall wollte es so, dass wir seit 15 Jahren nach den Präsidiumssitzungen immer gemeinsam nach Hause gefahren sind. Da haben wir viel über Handball gesprochen, aber auch über andere Dinge, wie Führung oder Coaching. Ich kenne ihn zudem noch aus seiner aktiven Zeit in Niederbühl und als Interimsvorsitzender des SVN, den er quasi vor der Insolvenz gerettet hat. Überall hat er Leute gefunden, die den Weg mit ihm gegangen sind. Als SHV-Präsident muss man wissen, wie das Ehrenamt funktioniert, und braucht ein gewisses Standing - auch außerhalb des Ehrenamts. Zudem muss man Herzblut für die Disziplin entwickeln. Und all das macht er.

BT: Wird er gewählt werden?

Hochstuhl: Gemeinhin ist es ja so, dass es bei solchen Posten keine Warteschlange gibt. Und damit ist die Nachfrage begrenzt. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht gewählt wird. Zudem hat er unter den Bezirksvorsitzenden ein sehr gutes Standing, das ihm nicht gnadenweise gegeben ist, sondern das ihm aufgrund seiner Persönlichkeit zukommt.

BT: Ihren Sessel in der Freiburger SHV-Geschäftsstelle werden Sie räumen, auch Ihren Schreibtisch im Staatsarchiv. Ganz sicher aber nicht den Stammplatz hinter der Torauslinie in der Sandweierer Rheintalhalle. Ihre fachkundige Einschätzung: War der Aufstieg des TVS in Liga drei vor etwas mehr als einem Jahr eine einmalige Sache oder ist ein ähnlicher Coup nochmal drin?

Hochstuhl: Dass es überhaupt passiert ist, war sensationell und von niemandem erwartet. Dass wir die Runde genossen haben, obwohl uns das vielleicht keiner glaubt, ist unter uns unbestritten. Dass wir Lust auf eine weitere Saison in Liga drei haben, ist sicher auch gegeben. Ob wir es mit unserer Philosophie und unseren finanziellen, aber auch strukturellen Möglichkeiten schaffen, da habe ich meine Bedenken. Vor allem im Hinblick darauf, wie die dritten Ligen sich insgesamt entwickeln, nämlich sehr steil nach oben. Wenn die Konstellation gut und günstig ist, dann ja, dann machen wir es gerne wieder, aber wir erzwingen es nicht.