Trotz Umbruchs guter Dinge

Portugiese und Chinesin gewinnen Bühlertal (red) - Die Chinesin Hang An (Foto: toto) und der Portugiese Nuno Valente sind die Gewinner des Hornisgrinde-Marathons 2019. Trotz eines harmonischen Ablaufs der Veranstaltung haben die Verantwortlichen des TV Bühlertals mit den rückläufigen Teilnehmerzahlen zu kämpfen.

VfB-Präsident tritt zurück Stuttgart (red) - Infolge der chaotischen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart ist der VfB-Präsident, Wolfgang Dietrich (Foto: dpa), zurückgetreten. Dietrich sieht sich als Sündenbock und reagierte damit auf die wegen einer technischen Panne abgebrochene Mitgliederversammlung.

Bühler Turnerinnen auf Platz zwei Bühl (red) - Die Turnerinnen des TV Bühl erreichten in der Bezirksliga am vergangenen Wettkampftag in Muggensturm einen zweiten Platz. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung (Foto: TVB) stach Victoria Wendenburg heraus, die sich den ersten Platz in der Einzelwertung sicherte.