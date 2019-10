Erlebnisreiche Handballreise Einen eindrucksvollen mehrtägigen Ausflug erlebten zuletzt 56 Auswahlspieler des Südbadischen Handballverbands (SHV): Zusammen mit ihren Trainern nahmen die weiblichen und männlichen Nachwuchshandballer der Jahrgänge 2004, 2005 und 2006 am 50. Partille-Cup, dem weltgrößten Handball-Jugendturnier, in Göteborg (Schweden) teil. 15 SHV-Spieler kamen dabei aus dem Bezirk Rastatt. Sowohl die männlichen Teams der Jahrgänge 2004 und 2005 als auch die weibliche Mannschaft des Jahrgangs 2006 scheiterten erst im Achtelfinale, die Spielerinnen des Jahrgangs 2005 haben den Sprung in diese Vorschlussrunde denkbar knapp verpasst. Insgesamt gab es für die SHV-Handballer, die von Michael Krauth (Physio), Sonja Pannach, Silke Harter, Saskia Pfundstein, Simon Rittemann, Christian Höll und Jakob Armbruster betreut wurden, in 29 Spielen 23 Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Gespielt wurde bei allen möglichen Witterungsbedingungen auf bis zu 80 Spielfeldern kreuz und quer durch die Stadt. "Ergebnistechnisch klar im positiven Bereich", resümierten die Verantwortlichen. Neben dem sportlichen Aspekt werden den Handball-Talenten laut Mitteilung vor allem die Erlebnisse rund um die Spiele selbst bleiben: Mit zwölf anderen Teams aus verschiedenen Ländern war man in einer Schule untergebracht, ständiger Kontakt mit den 23 000 Aktiven aus über 50 Nationen in Bussen, Straßenbahnen oder in der Innenstadt, die überwältigende Eröffnungsfeier in Skandinaviens größten Freizeitpark - dem "Lieseberg", das gleichzeitig stattfindende "European Open" - die inoffizielle Europameisterschaft für U-17-Teams -, aber auch die leistungsorientierten Handballer aus allen Teilen der Welt. Der wichtigste Aspekt der Reise sei laut Mitteilung allerdings gewesen, dass man den jungen Handballern in die Augen schaute und oft das Gefühl hatte, dass alle "so richtig Bock auf Handball" hatten. (red)

