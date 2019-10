Aus der (Personal)Not eine Tugend machen

Der 1. SV Mörsch steht vor einer schwierigen Saison. So jedenfalls ist die Einschätzung des Spielausschussvorsitzenden Pascal Huber und Cheftrainer Patrick Anstett. Wegen der Abgänge namhafter Spieler - neben dem Verlust von Torjäger Christof Leiss fallen auch die Korsettstangen Dominik Maier (Torwart), Fabio Celentano (Abwehr), Maximilian Schmitt und Sandro Weber (beide Mittelfeld) weg - und dem sehr jungen Kader kann das Saisonziel des Fußball-Verbandsligisten aus der Sandgrube nur Klassenerhalt lauten.

Zum Teil war der Weggang von Spielern sehr kurzfristig, wie Huber bei der gestrigen Spielervorstellung betonte. Unerfreulich für die Kaderplanung sei, dass zwei Spieler, die dem SVM bereits fest zugesagt hatten, aus finanziellen Gründen doch zu einem anderen Verein gegangen sind, so Huber. "Das ist eine enttäuschende Entwicklung", beobachtet der Spielausschussvorsitzende.

Mehr als zehn muss Trainer Anstett in sein Team integrieren. Jose Carlos Tijeras Martinez kommt ebenso von Espanol Karlsruhe wie Marco Jasin. Martinez nennt Anstett einen guten, technisch starken Fußballer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Auch im Eins-gegen-Eins sei er stark. Der erst 19-jährige Jasin ist ebenfalls eine Offensivkraft. Er verfüge über eine gute Geschwindigkeit und sei ballsicher. Wie für viele Spieler gelte auch für Jasin, dass er noch entwicklungsfähig ist.

Vom VfR Bischweier kommt Julian Strolz in die Sandgrube. Beim VfR hatte er mehrere Jahre die Rolle des Kapitäns inne. Mit 23 Jahren sei er doch schon erfahren und mache einen guten Eindruck, so der Trainer. Der laufstarke Strolz soll im defensiven Mittelfeld spielen. Mike Melzer, Gabriel Rastätter, Bastian Bauer, Louis Heitz, Tobias Quentel und Jonas Mohr sind SVM-Eigengewächse. Mohr, Bauer und Heitz haben bereits Erfahrung in der Verbandsliga gesammelt. Die jungen Spieler gelte es zu entwickeln.

Melzer und Bauer werden im defensiven Mittelfeld oder defensiv auf den Außenbahnen agieren. Bauer könne auch offensiver spielen, plant Anstett. Den SVM-Angriff soll auch Mohr verstärken, während Heitz für das Zentrum der Defensive auflaufen soll. Mit Quentel, Dean Erazo und Louis Manz stehen gleich drei neue Keeper zwischen den Pfosten des SV Mörsch. Die Rangfolge der Torhüter werde sich im Laufe der Saison ergeben, so Trainer Anstett. Wie in der Vorsaison ist dem Trainer der Ballbesitz und schöner Fußball wichtig: "Das wollen wir weiterführen", so der Coach, der betont: "Jeder zweite Spieler ist unter 20 Jahren." Aus der Not gelte es nun, eine Tugend zu machen. Die Situation sei eine Chance für das Jugendkonzept des Vereins - und Ansporn für den Nachwuchs.

Abgänge: Leon Forcher, Leander Forcher (beide SF Forchheim), Dominic Frey (Fortuna Kirchfeld), Christoph Leiss (ATSV Mutschelbach), Maximilian Schmitt (Germ. Friedrichstal), Fabio Celentano (Heidelberg), Dominik Maier (beruflich), Luca Hirschberger (Studium), Sandro Weber (Studium in den USA).

Zugänge: Julian Stroltz (VfR Bischweier), Dejan Erazo (1.CfR Pforzheim), Marco Jasin, Jose Carlos Tijeras Martinez (beide Espanol Karlsruhe), Mike Melzer, Gabriel Rastätter, Bastian Bauer, Louis Heitz, Tobias Quentel, Jonas Mohr (alle eigene Jugend).