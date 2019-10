Bewährungsprobe bestanden Von Matthias Kaufhold



Mercedes und Handball bilden in der Geschichte der Bundesrepublik zwei solide Wertfundamente und wichtige Säulen im Selbstverständnis deutscher Südwestler. So gesehen stehen Alexander Klinkner spannende Zeiten bevor. Der gebürtige Rastatter (48) arbeitet seit 24 Jahren bei der Daimler AG in Stuttgart und begegnet hier als Abteilungsleiter und Zahnrädchen im großen Werkgetriebe der wohl größten Herausforderung des Konzerns: der Elektromobilität. Dass Klinkner vor der Zukunft nicht bange ist, bewies er am Samstag bei seinem zweiten Steckenpferd, dem Handballsport.



Als neuer Präsident des Südbadischen Handballverbands (SHV) bestanden er und das frisch gewählte Präsidium beim Verbandstag in March-Buchheim ihre erste Bewährungsprobe: Der umstrittene Strafenkatalog für die Vereine bei Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls wurde in abgeschwächter Form von den Delegierten abgesegnet. Es fand sich ein tragfähiger Kompromiss. Der Handballbezirk Rastatt taugt offensichtlich als Sprungbrett an die Spitze des südbadischen Handballs: 15 Jahre, nachdem der Sandweierer Kurt Hochstuhl zum Chef der südbadischen Ballwerfer aufgestiegen war, beerbt ihn sein damaliger Nachfolger. "Ich gehe nicht im Zorn, ich gehe bereichert", erklärte der 65-jährige Hochstuhl, der in seiner Abschiedsrede auch auf strukturelle Probleme einging: "Wir sollten uns mit anderen zusammentun, strategische Allianzen schließen, was nicht bedeutet, unsere Eigenständigkeit aufzugeben", riet Hochstuhl. Bezogen auf Baden-Württemberg verkörpert wohl kaum einer in Südbaden diesen Gedanken besser als Klinkner: Heimatverein SV Niederbühl (Südbaden), Wohnort Bruchhausen (Nordbaden), Arbeitsstätte gerade 500 Meter von der Geschäftsstelle des württembergischen Verbands entfernt. Die Digitalisierung schreibt sich Klinkner nicht nur bei der bevorstehenden flächendeckenden Einführung des digitalen Spielerpasses analog zu den Fußballern auf die Fahnen. Moderne Kommunikationsmittel wie Email, Skype oder WhatsApp sollen auch den Nachteil räumlicher Entfernung zur SHV-Geschäftsstelle in Freiburg mit seinen beiden hauptamtlichen Kräften Elke Lorenz und Monika Kienzle überwinden helfen. Umstrittener



Strafenkatalog



Neue, frische Ideen sind also gefragter denn je. Zwar sieht sich der südbadische Handballsport insgesamt gut aufgestellt, Krisensymptome sind aber nicht zu übersehen: Die Mitgliederzahl eines der größten südbadischen Sportverbände fiel unter die Marke von 30 000. Die Mannschaftszahlen sanken in den vergangenen sechs Jahren um 13 Prozent (von 930 auf 806). Gestiegene Kosten bei der Sportschule Steinbach sowie gesunkene Einnahmen bei DHB-Fördermitteln und BSB-Zuschüssen machten beim Verbandstag eine Erhöhung der Mannschaftsbeiträge um 20 Prozent erforderlich. Die Beitragserhöhung wurde von den Vereinen mit großer Mehrheit durchgewunken. Weniger konfliktfrei ging es beim Knackpunkt der Anträge zu: Weil es immer weniger Schiedsrichter gibt, sah sich das Präsidium gezwungen, den Vereinen die Daumenschrauben anzusetzen. Wer sein Soll bei den Schiedsrichtern pro gemeldeter Mannschaft nicht erfüllt, soll 200 statt bislang 128 Euro zahlen. Im zweiten Jahr des Verstoßes (300 Euro Strafe) droht außerdem der höchstklassig spielenden Mannschaft ein Punktabzug, im dritten Jahr (500 Euro) ein weiterer. Damit nicht genug: Bei den Mannschaftsmeldungen sollten nach Willen des Präsidiums auch alle Jugendteams bis zur C-Jugend berücksichtigt werden. Gerade gegen das Mitzählen der Jugend regte sich im Plenum Protest. "Ich befürchte, dass wir kleinen Vereinen damit den Todesstoß versetzen", klagte Carmen Velten vom HC Karsau. Otto Eblen von der HSG Konstanz wies auf die Gefahr hin, dass breitensportlich orientierte Jugendteams dann nicht mehr gemeldet werden: "Wir bestrafen jene, die wir eigentlich gewinnen wollen." Als klar war, dass der Originalvorschlag keine Mehrheit finden würde, milderte das Präsidium seine Kriterien ab: Die neue Schiedsrichterregelung tritt erst im Spieljahr 2021/22 in Kraft, und bis auf die A-Jugend bleiben alle Jugendteams unberücksichtigt. Darüber hinaus soll eine Kommission Wege und Möglichkeiten suchen, den Schiedsrichtermangel und das schlechte Image der Unparteiischen zu beheben. Mit 215 von 277 Stimmen wurde diesem Antrag stattgegeben. Neue Jobs im SHV neben dem Präsidenten Alexander Klinkner: Christof Armbruster (Vizepräsident Lehre/Leistungssport), Ansgar Huck (Vizepräsident Spieltechnik), Franz Aberle (Referent Männerhandball), Heinrich Burger (Referent Schiedsrichterwesen). Kurt Hochstuhl wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt, die ausgeschiedenen Präsidiumsmitglieder Hans-Michael Ganter, Rudi Eckerle und Horst Pommeranz zu Ehrenmitgliedern.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Kurt Hochstuhl im BT-Interview Baden-Baden (moe) - Nach 15 Jahren als Präsident des Südbadischen Handballverbands (SHV) stellt sich Kurt Hochstuhl (Foto: moe) nicht mehr zur Wahl. Im BT-Interview blickt der Sandweierer auf seine Amtszeit zurück, spricht über "seinen TVS" und "Handball mit Opa Kurt". » Weitersagen (moe) - Nach 15 Jahren als Präsident des Südbadischen Handballverbands (SHV) stellt sich Kurt Hochstuhl (Foto: moe) nicht mehr zur Wahl. Im BT-Interview blickt der Sandweierer auf seine Amtszeit zurück, spricht über "seinen TVS" und "Handball mit Opa Kurt". » - Mehr March

Verbandstag der Handballer March (red) - Ein aus vielerlei Hinsicht interessanter Verbandstag steht morgen für die Vereine des Südbadischen Handballverbands (SHV) in March-Buchheim an. Neben Neuwahlen brennt den Vereinen vor allem die Schiedsrichter-Problematik auf den Nägeln (Foto: Stache/dpa). » Weitersagen (red) - Ein aus vielerlei Hinsicht interessanter Verbandstag steht morgen für die Vereine des Südbadischen Handballverbands (SHV) in March-Buchheim an. Neben Neuwahlen brennt den Vereinen vor allem die Schiedsrichter-Problematik auf den Nägeln (Foto: Stache/dpa). » - Mehr