Bereit zu Höherem

So richtig der Plan von Marie-Laurence Jungfleisch war es ja nicht, vielmehr handelte sie auf Anweisung. "Mein Trainer hat gesagt, dass ich 2,01 Meter auflegen lassen soll", erzählte die Hochsp ringerin vom VfB Stuttgart später. Und weil Widerstand bei einem wie Tamas Kiss ziemlich zwecklos ist, tat Jungfleisch wie ihr geheißen, obwohl sie "gar nicht darauf gefasst" war.

Es sind dann drei bemerkenswerte Versuche über jene Höhe, die für die 28-Jährige eine neue persönliche Bestleistung bedeutet hätte, geworden. Knapp war's beim ersten. Noch knapper beim zweiten. Am knappsten schließlich bei Versuch Nummer drei. "Vielversprechend", nannte Kiss, Jungfleischs Trainer, die Sprünge über die 2,01 Meter dessen ungeachtet. "Gut, dass ich sie gemacht habe", fand die Springerin selbst. Dass die Latte am Freitagabend, bei der 23. Ausgabe des Internationalen Bühler Hochsprung-Meetings, drei Mal zu Boden fiel, hatte Jungfleisch schnell verschmerzt. Zumal ja auch die 1,96 Meter, mit denen sie ihren Vorjahressieg in Bühl zuvor schon unter Dach und Fach gebracht hatte, neue Saisonbestleistung für sie bedeuteten. Und überhaupt: Der Saisonhöhepunkt findet schließlich erst Ende September statt, die WM in Doha steht dann an. Wer dort 2 Meter und mehr springt, darf so gut wie sicher mit einer Medaille rechnen, selbst Gold ist dann keine Utopie.

Marie-Laurence Jungfleisch hat also noch ein wenig Zeit. Als wichtiger Fingerzeig, dass sie auf einem guten Weg ist und die Achillessehnenprobleme, die sie im Juni noch geplagt hatten, überwunden sind und keinen Schaden hinterlassen haben, dürften sie und ihr Trainer den Bühler Auftritt vom Freitagabend dennoch werten. Dass wiederum das ein gutes Omen ist, steht seit dem Vorjahr gänzlich außer Frage. Auch da hatte Jungfleisch das Bühler Meeting gewonnen - und ein paar Wochen später dann prompt Bronze bei der Berliner Heim-EM folgen lassen.

Es war ihre erste Medaille bei einem Großereignis, lange hatte sie darauf warten müssen. Zwei Mal Fünfte war sie bei den Europameisterschaften 2014 und 2015 geworden, Vierte bei der WM 2017 in London, Sechste bei den Welttitelkämpfen zwei Jahre zuvor in Peking. Die 1,99 Meter, die sie dabei gesprungen war, hätten ein Jahr später, bei den Olympischen Spielen in Rio, für Gold gereicht. Mit den 1,93 Meter, die Jungfleisch in Brasilien überflog, landete sie lediglich auf Rang sieben.

Es kann einen Sportler zermürben, wenn er immer wieder am Podest vorbeischrammt und an den Medaillen. Marie-Laurence Jungfleisch indes hat es angestachelt, von Mal zu Mal ein bisschen mehr. Dabei wusste sie, dass eine Medaille für sie prinzipiell möglich ist, schließlich war sie schon 2016 erstmals über 2 Meter gesprungen. Und sie hat alles dafür getan. Dass sie sie im vergangenen Jahr in Berlin endlich gewonnen hat, war Belohnung und Befreiung zugleich. Und gut für den Kopf war es natürlich auch. Beim Hochsprung spielt sich viel im Kopf ab, mindestens so viel wie in den Beinen, zumindest in den Sphären, in denen Jungfleisch sich bewegt.

Zwei Mal - 2016 sowie 2017 - ist die 28-Jährige schon über 2 Meter gesprungen. Nun scheint sie bereit für noch mehr, noch höher. Der Wettkampf in Bühl hat das gezeigt. "Ich weiß, dass 2,01 Meter möglich sind", hat Marie-Laurence Jungfleisch am Freitagabend gesagt. Die WM in Doha wäre kein schlechter Zeitpunkt, den Worten die große Tat folgen zu lassen - und die nächste Medaille.