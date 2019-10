Mit Aufstiegseuphorie zum Klassenerhalt

"Die Euphorie wollen wir mitnehmen in die Verbandsliga", so Trainer Johannes Hurle, der bei der Team-Präsentation im Rahmen des Sportfests Klartext redete: "Für uns geht es um nichts anderes als um den Klassenerhalt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger."

Die Vorbereitung, um dieses große Ziel zu erreichen, ist hart und intensiv. Gleich fünf Trainingseinheiten werden derzeit pro Woche absolviert, um das Team tauglich für die Verbandsliga zu machen. "Die Umstellung ist riesig. Das Spiel ist viel körperbetonter und cleverer als in der Landesliga", so SVB-Vorstand-Sport Thorsten Werner, der die Verbandsliga als sehr ausgeglichen einstuft: "Die großen Knaller sind weg, es kann alles passieren." Werner ist sich allerdings sicher, "dass wir jeden Punkt benötigen werden. Von Beginn an."

Der Vorteil des SVB: Johannes Hurle, Lehrer an der Realschule in Bühl, hat ein eingespieltes Team zur Verfügung. Viele Spieler haben schon in Südbadens höchster Spielklasse agiert, was aber bei Weitem kein Freifahrtschein ist. Der Coach mahnt jedenfalls Geduld an: "Wir müssen uns erst einmal anpassen und dann weiterentwickeln. Vor allem dürfen wir von Beginn an kein Spiel abschenken, sondern müssen immer voll konzentriert sein." Hurle setzt dabei vor allem auf den herausragenden Teamgeist, der seine Truppe immer ausgezeichnet habe. Spieltechnisch wird es keine großen Veränderungen geben. Hurle setzt auf eine Dreierkette, um im Mittelfeld eine Überzahl erzeugen zu können. Gestürmt wird mit einer Spitze. "Die Grundlagen sind noch da, an den Details feilen wir noch", so Hurle. Der Vereinsphilosophie entsprechend wurde der Kader nicht wesentlich verändert, auf dem Mittelberg setzt man weiter extrem auf die Jugend. Fünf technisch gut ausgebildete Talente wurden verpflichtet, die an die Verbandsliga herangeführt werden sollen. Torwart Niklas Cholewa (18) kam aus der A-Jugend des SV Sinzheim, Lucas Scharrer (19) folgte seinem Bruder Niklas vom FV Plittersdorf auf den Mittelberg, aus der eigenen A-Jugend wurden Jonas Schneider (17) und Nicolas Weis (17) übernommen. Ein sehr interessanter Spieler ist Abdul Selam Simsek, der vom Oberligisten CFR Pforzheim kam. Zuvor spielte der 17-Jährige in der KSC-Jugend. Er könnte helfen, die Lücke zu schließen, die Jonathan Steinmann hinterlassen hat. Steinmann musste aus beruflichen Gründen wieder zurück nach Frankreich. "Er ist sicherlich ein herber Verlust, der aber nicht unbedingt wehtun muss", setzt Hurle darauf, das sein Team gemeinsam diese Schwächung ausgleichen wird. Erst in der Rückrunde wird der SVB-Coach auf den nach wie vor verletzten Steffen Kaiser setzen können.

Richtig los geht es für den SVB am 10. August mit dem Pokalspiel gegen den SV 08 Kuppenheim, das erste Punktspiel bestreitet der Aufsteiger eine Woche später beim Titelfavoriten Offenburger FV.

Abgänge: Josuah Treffert (SV Vimbuch), Paul Grafe (SV Weitenung), Jonathan Steinmann (zurück nach Frankreich).

Zugänge: Niklas Cholewa (SV Sinzheim), Lucas Scharrer (FV Plittersdorf), Jonas Schneider, Nicolas Weis (beide eigene A-Jugend), Abdul Selam Simsek (CFR Pforzheim).