Fünf Siege für mittelbadische Trainer

Ohne bessere Möglichkeiten blieb die von Carmen Bocskai für den Galopp-Club Iffezheim trainierte Folie de Louise (Tony Piccone) bei ihrem Auftritt im Prix Messidor (Gruppe III) in Deauville. Es blieb Rang fünf im kleinen Sechserfeld, der allerdings mit einer Preisprämie von 4 000 Euro belohnt wird.

Insgesamt konnten am Wochenende fünf mittelbadische Siege gezählt werden. Hierzulande rückte Bad Harzburg in den Fokus. Obwohl bei Gerald Geisler kürzlich die Achilles-sehne abriss, ließ er es sich nicht nehmen, den Sieg der im Besitz vom Stall Herb stehenden Wonderful Görl vor Ort zu erleben. "Jockey Jozef Bojko wählte die Außenseite und hat für das Pferd gedacht, weil dort der Boden besser war", lobte Geisler den Reiter, der mit der Stute am Ende mit einer halben Länge Vorteil gewann. Der Trainer abschließend: "Sonst hätte sie wesentlich leichter gewonnen."

Drei Rennen konnten die Iffezheimer Ställe in Vittel gewinnen. Gleich zu Beginn schritt Conny Whitfield nach dem Grand Prix de Vittel zur Siegerehrung, den Analeon mit Cyrille Stefan im Sattel mit einer Länge Vorsprung dominierte. "Er lief als Drittletzter in die Gerade. Danach schoss er durch das ganze Feld", sagte Whitfield und freute sich für ihren in der Schweiz lebenden Besitzer Anton-Robert Bächler. Rang drei ging in dieser Prüfung an Wolfgang Gülchers Cork (Alexis Pouchin).

Mit einem Treffer trat auch Miroslav Rulec die Heimreise an. Für ihn punktete der sechsjährige, für die Schweizer "Cometica AG" laufende Cometic Star. "Jetzt konnte er sich für das jüngste schwache Abschneiden revidieren. Er hat Start-Ziel gewonnen", sagte Rulec. Unter Perrine Cheyer war Cometic Star mit einem kurzen Hals-Vorteil nicht zu schlagen. Der dritte Platz ging in diesem Examen an Shamka Run (Carmen Bocskai/Sibylle Vogt).

In einem weiteren Rennen gelang sogar eine Iffezheimer Zweierwette. Als Sieger konnte Manfred Weber den siebenjährigen Zephir (Cyrille Stefan) in den Farben des familieneigenen "Stall Allegra" vom Geläuf abholen. Mit Hals-Rückstand belegte der von Lennart Hammer-Hansen trainierte Earl (Alexis Pouchin) Rang zwei. "Zephir sicherte immer einen Platz im Vordertreffen und ging eingangs der Geraden in Front", schildert Weber den Rennverlauf.

Einen weiteren mittelbadischen Erfolg gab es in Lignieres-en-Berry. Dort siegte die vierjährige Julietta aus dem Quartier von Alfred Renz aus Au am Rhein unter Marie Velon mit einer viertel Länge Vorteil. (sawei)