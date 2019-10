Souverän zum Titel

Bühlertal

Klassenerhalt als Ziel Bühlertal (red) - Nach dem Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga hat der SV Bühlertal nun seine Mannschaft - inklusive fünf Neuzugänge (Foto: toto) - präsentiert. Für den SVB geht es laut Trainer Johannes Hurle in der anstehenden Saison "um nichts anderes als um den Klassenerhalt".

Baden-Baden

Aufstieg für TC Rot-Weiss Baden-Baden (red) - Nach einem 6:3-Erfolg gegen den TC Gundelfingen sind die Herren 50 des TC Rot-Weiss Baden-Baden (Foto: pr) in die höchste deutsche Seniorenklasse aufgestiegen. In der nächsten Saison spielen die Rot-Weissen nun in der Regionalliga um die deutsche Meisterschaft.

Walldorf

Titelkämpfe in Walldorf Walldorf (rawo) - Die Leichtathleten im Ländle schauen nach Walldorf: Am Samstag und Sonntag finden im dortigen Waldstadion die baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven und U-20-Jugendlichen statt - mit guten Chancen für Kreisathleten (Foto: rawo/av).