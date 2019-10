Zwischen Matsch und Sommerhitze

Der letzte Lauf der BadenWürttemberg- und Beginners-Wettbewerbe stand am Sonntag in Weinstadt auf dem Programm. Nachdem zunächst heftiger Regen die BMX-Bahn in eine rutschige Matschpiste verwandelte, verlegten die Organisatoren den Start um eine halbe Stunde nach hinten, um der Strecke etwas Zeit zum Abtrocknen zu gewähren. Auch die Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal waren wieder mit von der Partie, um wichtige Punkte in der Jahreswertung einzusammeln.

Vier der insgesamt neun angereisten Bühlertäler starteten in den Beginners-Klassen: Phil Leppert und Lennox Müller - Letzterer in seinem ersten Auswärtsrennen - konnten im Kampf um die Plätze der neun- und zehnjährigen Jungen ordentlich mitmischen. Beide kamen gut durch die Vorläufe und machten den Einzug ins Halbfinale klar. Müller wurde in seinem Halbfinale Fünfter und verpasste den Einzug ins Finale. Leppert löste mit einem zweiten Halbfinalplatz das Ticket fürs Finale. Die Chancen auf den langersehnten Podestplatz standen nicht schlecht. Im Endlauf wurde er laut Mitteilung von drei seiner Kontrahenten in die Schranken verwiesen und belegte den undankbaren vierten Rang.

Eine Altersklasse höher griff Lukas Rabe bei den Beginners der Neun- und Zehnjährigen an. Auch er fuhr sicher in die Ausscheidungsläufe und zog durch einen dritten Platz im Halbfinale in den Endlauf ein. Diesen beendete er als Sechster. Keneth Schenkel fehlte in der Beginners-Klasse 15plus das Quäntchen Glück. Die enge Weinstädter Strecke bot wenig Möglichkeit zum Überholen. Er verpasste das Podest knapp und wurde Vierter.

Klara Bahrmann, mittlerweile trotz ihres jungen Alters durchaus als BMX-Routinier zu bezeichnen, hatte in ihren Rennen der elf- und zwölfjährigen Mädchen in der Lizenzklasse ebenfalls mit dem Streckenlayout zu kämpfen. Mit einem dritten Platz im ersten Vorlauf legte sie einen passablen Start hin. In den verbleibenden Läufen konnte sie allerdings nicht an diese Leistung anknüpfen und belegte am Ende Rang vier.

Xenia Schenkel und Laura Peter standen bei den Lizenz-Frauen 15plus gemeinsam am Gate. Kein Rennen glich laut Mitteilung dem anderen. Beide Frauen schenkten sich nichts: Mal hatte Peter die Nase vorn, ein anders Mal war es Schenkel, die zuerst über den Zielstrich fuhr. Am Ende waren beide punktgleich, jedoch behauptete sich Schenkel im letzten Rennen, was ihr den zweiten Tagesgesamtrang einbrachte und damit Peter auf den dritten Platz verwies.

Bei den Cruiser-Senioren-IV wurde Gerhard Weck am Ende des Tag es als Zweitplatzierter geehrt. Christian Bahrmann fuhr bei den Cruiser-Senioren-II den Tagessieg ein. (red)