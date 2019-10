Fünf Medaillen: Gold nur für Enno Wallhorn

Bühl

Jungfleisch zeigt WM-Form Bühl (red) - Beim Bühler Hochsprung-Meeting ist Marie-Laurence Jungfleisch (Foto: Seiter) noch drei Mal knapp an der Weltklasse-Höhe von 2,01 Metern gescheitert. Dass sie bei der WM in Doha Ende September eine Medaillenkandidatin ist, hat die 28-Jährige damit trotzdem angedeutet.

Freiburg

Doppelgold für Orlemann Freiburg (red) - In guter Form haben sich die Schwimmer des Rastatter TV (Foto: pr) bei den badischen Meisterschaften in Freiburg präsentiert. Zwei Mal Gold sicherte sich Adrian Orlemann. Zudem gab es sechs Silbermedaillen und drei dritte Plätze für die das RTV-Team.

Freiburg

Kusserow und Braun in Topform Freiburg (red) - 26 Podestplätze sammelten die Schwimmer des TV Bühl bei den badischen Meisterschaften in Freiburg. Neben Julia Kusserow, die sich fünf Titel sicherte, wusste auch Silas Braun (Foto: pr) zu überzeugen, der in jedem seiner Rennen eine persönliche Bestzeit schwamm.

Walldorf

Kreisathleten erfolgreich Walldorf (red) - Fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und fünf Mal Bronze: Das ist die Bilanz der Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Der Steinbacher Kugelstoßer Nico Maier (Foto: rawo) bestätigte zudem die EM-Norm.