"Vieles ist im Vagen"

Seit das Frauenhofer Institut eine Studie veröffentlicht hat, der zufolge Kunstrasenplätze eine der Hauptquellen für Mikroplastik in der Umwelt seien, sind Vereine und Kommunen verunsichert und alarmiert zugleich. Dass eine Regelung der EU, durch die Plastikmüll in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden soll, auch ein Verbot des Gummigranulats vorsieht, das auf besagten Plätzen zum Einsatz kommt, hat die Aufregung nicht weniger werden lassen. Zumal das Verbot schon ab 2022 umgesetzt werden soll. Da half es auch nur wenig, dass die EU gestern klarstellte, dass nicht an einem generellen Verbot von Kunstrasenplätzen gearbeitet werde. Hintergrund: Die als Füllmittel verwendeten Gummikörner können an Kleidung und Schuhen haften oder vom Wind weggeblasen werden, wodurch stetig Teile des Granulats in die Umwelt gelangen - und das Gummi stetig aufgefüllt werden muss. Bis zu 11 000 Tonnen Mikroplastik, so die Studie, gelange pro anno via Kunstrasenplätze in die Umwelt.

Dabei ist es keineswegs so, das räumt Kratzner ein, dass der Fußball nicht geahnt habe, dass ihm da über kurz oder lang ein Problem droht. Allemal überraschend sei indes, dass es nun doch so schnell akut geworden ist. Sollte das Granulatverbot tatsächlich ab 2022 von der EU beschlossene Sache sein, sieht der Mann vom SBFV "sowohl den Trainings- als auch den Spielbetrieb auf der Kippe". "Ohne Übergangsregelung geht das nicht", sagt und fordert er zugleich.

Diesbezüglich Unterstützung erhält er nicht nur vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), sondern von noch weiter oben: Bundesinnenminister Horst Seehofer persönlich, so hat er es bereits kund getan, möchte sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Kunstrasenplätze einsetzen. "Als Sportminister werbe ich für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und dem berechtigten Interesse des Sports", hat Seehofer gerade in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt. Die in den Raum gestellte Übergangsfrist sei notwendig, "um die hohen Investitionen für die Sanierung der mehr als 6 000 kommunalen und sportvereinseigenen Kunststoffrasenspielfelder unterschiedlichsten Alters in Deutschland leisten und gleichzeitig den Sportbetrieb auf den betroffenen Sportanlagen aufrechterhalten zu können", hieß es schon Mitte Mai in einer DFB-Mitteilung. Und weiter: "Eine genaue Quantifizierung der in Deutschland von einem möglichen Verbot betroffenen Sportanlagen ist derzeit nicht möglich, da eine belastbare Datengrundlage fehlt."

Das gilt durchaus auch für den Fußball in Südbaden. Laut Kratzner gibt es hierzulande rund 220 Kunstrasenplätze. Wie viele von dem drohenden Granulatverbot betroffen wären, kann der SBFV-Mann indes nicht mit Bestimmtheit sagen. Seine Vermutung: "Ein Großteil. Aber ob es 150 oder gar 200 sind, ist nicht bekannt." Nicht zuletzt deshalb sei zunächst einmal eine "Bestandsaufnahme" notwendig, schon um die Kosten und den Finanzaufwand berechnen zu könne, den es im Ernstfall zu bewältigen gilt. Eine entscheidende Frage, so Kratzner, dabei sei: "Können die betroffenen Plätze umgerüstet werden oder müssen sie neu gebaut werden?"

Für ihn steht derzeit eigentlich nur fest, dass betroffene Vereine mit dem Problem nicht allein gelassen werden dürfen. "Es muss über ein Sanierungsprogramm nachgedacht werden", fordert Kratzner. Dieses wiederum könne nur über "zusätzliche Mittel" aufgelegt werden. Um beim Werben dafür mehr Gehör zu finden, hat sich der SBFV bereits mit dem Badischen sowie dem Württembergischen Fußballverband in Verbindung gesetzt, um abzustimmen "wie wir vorgehen und wie wir uns positionieren".

Zum Thema