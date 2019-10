Landesliga-Aufstieg als Sahnehäubchen

Bühl

Bühler Turnerinnen auf Platz zwei Bühl (red) - Die Turnerinnen des TV Bühl erreichten in der Bezirksliga am vergangenen Wettkampftag in Muggensturm einen zweiten Platz. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung (Foto: TVB) stach Victoria Wendenburg heraus, die sich den ersten Platz in der Einzelwertung sicherte.

Turn-Senioren-DM: Hauns holt Silber Bühl (red) - Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Geräteturnen in Bühl hat Patrick Hauns vom TV Iffezheim die Silbermedaille geholt, er knabberte gar am Titel. Insgesamt verfolgten rund 500 Zuschauer die Wettkämpfe. Der älteste Teilnehmer war 84 Jahre alt (Foto: Seiter).

Bühl wird zum Turn-Mekka Bühl (red) - Am Wochenende wird Bühl zum Turn-Mekka, wenn der TV Bühl die deutschen Seniorenmeisterschaften veranstaltet. 270 Turner aus dem gesamten Bundesgebiet messen sich in verschiedenenen Altersklassen, darunter sechs Starter aus dem hiesigen Turngau (Foto: Ottnad).