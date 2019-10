'Achtsam sein'

Schwäbisch Gmünd

SVO strebt Klassenerhalt an Schwäbisch Gmünd (red) - Der Showdown am Vatertag kann kommen: Fußball-Oberligist SV Oberachern benötigt am letzten Spieltag bei der bereits abgestiegenen Normannia Gmünd einen Sieg, um im Fernduell mit der TSG Backnang sicher die Klasse zu halten (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Der Showdown am Vatertag kann kommen: Fußball-Oberligist SV Oberachern benötigt am letzten Spieltag bei der bereits abgestiegenen Normannia Gmünd einen Sieg, um im Fernduell mit der TSG Backnang sicher die Klasse zu halten (Foto: Seiter). » - Mehr

Rheinmünster

A Süd: Topspiel in Schwarzach Rheinmünster (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd ist der Kampf um Platz zwei noch in vollem Gange. Am Sonntag stehen sich der Rangzweite FC Schwarzach und dessen Verfolger VfR Achern gegenüber. Nutznießer könnte der Tabellenvierte SV Weiteunung werden (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd ist der Kampf um Platz zwei noch in vollem Gange. Am Sonntag stehen sich der Rangzweite FC Schwarzach und dessen Verfolger VfR Achern gegenüber. Nutznießer könnte der Tabellenvierte SV Weiteunung werden (Foto: Seiter). » - Mehr

Friedrichshafen

Bisons verlieren erstes Spiel Friedrichshafen (red) - Gut mitgehalten, aber am Ende letztlich chancenlos: Die Volleyball Bisons Bühl haben das erste Spiel des Playoff-Viertelfinales gegen den Titelfavoriten Friedrichshafen mit 0:3 verloren. In den ersten beiden Sätze wussten die jedoch Bisons zu überzeugen (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Gut mitgehalten, aber am Ende letztlich chancenlos: Die Volleyball Bisons Bühl haben das erste Spiel des Playoff-Viertelfinales gegen den Titelfavoriten Friedrichshafen mit 0:3 verloren. In den ersten beiden Sätze wussten die jedoch Bisons zu überzeugen (Foto: toto). » - Mehr

Karlsruhe

Schwartz kritisiert Einstellung Karlsruhe (red) - Alois Schwartz, Trainer des Karlsruher SC (Foto: GES), hat nach dem 0:3 gegen Tabellenschlusslicht Aalen die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. Der ein oder andere Spieler sei sichtbar nicht mit dem Kopf bei der Sache gewesen, stellte Schwartz fest. » Weitersagen (red) - Alois Schwartz, Trainer des Karlsruher SC (Foto: GES), hat nach dem 0:3 gegen Tabellenschlusslicht Aalen die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert. Der ein oder andere Spieler sei sichtbar nicht mit dem Kopf bei der Sache gewesen, stellte Schwartz fest. » - Mehr