Konkurrenz nass gemacht

Erste Erfahrungen im Leistungsschwimmen gesammelt, die Konkurrenz nass gemacht und als Sahnehä ubchen etliche Medaillen gewonnen: Die Nachwuchsschwimmer des Rastatter TV haben erfolgreich am neunten Jugendschwimmfest in Eggenstein teilgenommen.Diese spezielle kindgerechte Veranstaltung richtete sich an junge Athleten, die erste Wettkampferfahrungen im 25-Meter-Becken sammeln möchten. Insgesamt 17 Vereine nahmen laut Mitteilung mit 169 jungen Athleten und jeder Menge aufgeregter Eltern und Geschwister am bestens organisierten Event der Sportgemeinschaft Eggenstein-Leopoldshafen teil, um im Becken nach Medaillen zu fischen. Grund genug für den Rastatter TV, mit 19 Nachwuchsschwimmern diese Gelegenheit für den Einstieg in das Leistungsschwimmen zu nutzen und sich der Konkurrenz vorzustellen.

Der erst sechsjährige Elias Engelhardt heimste bei den drei ersten Starts in seinem Schwimmerleben gleich dreimal Gold ein. Er zeigte auf der kindgerechten 25-Meter-Distanz in den Lagen Rücken, Brust und Freistil große Leidenschaft und ließ der Konkurrenz keine Chance zum Luftholen. Sein ein Jahr älterer Vereinskamerad Krzysztof Kacprzak feierte mit einer Gold- und einer Silbermedaille ebenfalls einen klasse Einstand. Adrian Kloschinski (Jahrgang 2013) bewies bei seinem Wettkampfdebüt mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen, dass der RTV echte Nachwuchstalente am Start hatte.

Im Jahrgang 2011 gaben Helena Draja und Stefan Louts-Häußler im Becken den Ton an: Draja gewann dreimal Gold und einmal Silber in der Rücken- und Freistillage. Louts-Häußler hatte kein Erbarmen mit seinen Gegnern und holte sich gleich viermal Gold in den Lagen Rücken, Brust und Freistil.

Dominik Kordemann (Jahrgang 2010) zeigte mit drei Gold- und einer Silbermedaille, dass er hochmotiviert am Start war. Seine gleichalte Vereinskameradin Chanel Gruber hinterließ mit zwei Gold und je einer Silber- und Bronzemedaille ebenfalls einen starken Eindruck. Insgesamt gewannen die Schützlinge der Trainerinnen Sina Ratzel und Kornelia Walz 21 Gold, 10 Silber- und 11 Bronzemedaillen, heißt es weiter.

Der Einstieg für die Jüngsten ins Wettkampfschwimmen wurde als voller Erfolg gewertet, und auch die schon etwas erfahrenen Schwimmkids des Rastatter TV behaupteten sich erfolgreich gegen die Konkurrenz. Die Vorbereitung ihrer Sportler ist dem Trainerinnenteam damit bestens gelungen und anhand der lautstarken Anfeuerung am Beckenrand war offensichtlich, dass der Rastatter TV stolz auf seine Nachwuchstalente ist. (red)