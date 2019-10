Badische Orientierungshilfe

Bühl

Bühl

TVB-Turnerinnen steigen auf Bühl (red) - Die Kunstturnerinnen des TV Bühl (Foto: pr) sicherten sich den Aufstieg in die Landesliga. Am letzten Wettkampftag der Bezirksliga in Donaueschingen kamen die Bühlerinnen auf Rang zwei. In der Einzelwertung erreichte Victoria Wendenburg zudem den ersten Platz.

Frankfurt

Frankfurt

Vermeintlich leichte Aufgabe Frankfurt (dpa) - In der Europa-League-Qualifikation spielt Eintracht Frankfurt (Foto: dpa) gegen den estnischen Vertreter FC Flora Tallinn. Schlau und konzentriert müsse die Eintracht die vermeintlich leichte Aufgabe angehen, meint Frankfurts Stürmer Goncalo Paciencia.

Karlsruhe

Karlsruhe

Kampf um den Klassenerhalt Karlsruhe (red) - Gekommen, um zu bleiben - das haben sich der VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden und der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga vorgenommen. Um den Klassenerhalt zu realisieren, hat unter anderem der KSC in Zugänge wie Marco Djuricin (Foto: GES) investiert.

Berlin

Berlin

Kindheitstraum geht in Erfüllung Berlin (red) - Zur kommenden Saison wird Stephanie Baczyk (Foto: dpa) als erste Frau - zusammen mit 17 Männern - im Kommentatoren-Team der "Sportschau" für die Fußball-Bundesliga arbeiten. "Es ist tatsächlich eine Art Kindheitstraum in Erfüllung gegangen", sagt die 32-Jährige.