Wertvolle Punkte gesammelt

Was die erzielen Punktzahlen wert sind, wird man nach dem 5. August wissen, wenn alle Vorkampfergebnisse in Baden an die Geschäftsstelle gemeldet sein müssen. Dann werden die qualifizierten Mannschaften für den badischen Endkampf am 28./29. September in Karlsruhe bekannt gegeben.

Bei der weiblichen Jugend U 16 setzte sich das Team vom SR Yburg Steinbach mit 4 679 Punkten deutlich gegen den TV Gernsbach (4046) durch. Für die höchsten Einzelpunktzahlen sorgten die Yburg-Mädchen Luisa Ortanderl mit 4,64 Metern beim Weitsprung und Karla Rathmer mit 13,84 Sekunden über 100 Meter. Bei den gleichaltrigen Jungs setzte sich die LAG Obere Murg mit 4 734 Zählern ebenfalls vor dem TV Gernsbach (4653) durch. Luis Roth (LAG) glänzte über 800 Meter trotz der hohen Temperaturen mit starken 2:15,90 Minuten. Robin Weiß war mit 12,81 Sekunden über 100 Meter und mit 5,21 Metern beim Weitsprung bester Punktesammler der Gernsbacher. Nils Framhein (Gernsbach) punktete stark mit 11,03 Metern beim Kugelstoßen.

Bei den Mädchen U 14 holte sich Yburg Steinbach den ersten Platz mit 3 776 Punkten vor der LG Hardt (3 693) und der LAG Obere Murg (3 109). Für die höchsten Einzelpunktzahlen sorgten die Steinbacherinnen Lena Droll mit 4,62 Metern beim Weitsprung sowie Josefine Fruchtmann und Julie Leppert mit je 44 Metern beim Ballwurf. Dicht dran kamen Noe Göhrig (LG Hardt) mit 4,55 Metern beim Weitsprung und Alessandra Jung mit 42,50 Metern beim Ballwurf. Göhrig war auch Schnellste über 75 Meter in 10,73 Sekunden.

Bei der männlichen Jugend U 14 gab es mit dem SR Yburg Steinbach in Gruppe 3 und dem TV Gernsbach in Gruppe 2 nur jeweils einen Teilnehmer. Die Gernsbacher sammelten nach sieben Wettbewerben 5 359 Punkte, die Steinbacher in der "kleinen Gruppe" mit vier Disziplinen 3 222 Zähler. Die höchsten Einzelwertungen erreichten vom SR Yburg Benjamin Radzepagic mit 4,72 Metern beim Weitsprung sowie die beiden 75 Meter-Sprinter Carlo Stammler (10,49 Sek.) und Gianmarco Gibilisco (10,56).

Bei den Schülern U 12 setzte sich in der Gruppe 1 Gastgeber VFB Gaggenau mit 3 825 Punkten vor dem TV Gernsbach (3 359) durch. Yannis Wagner glänzte im VFB-Team mit 2:38,43 Minuten über 800 Meter. Sein Vereinskamerad Tom Bender sammelte mit 49 Metern beim Ballwurf und mit 1,28 Metern im Hochsprung wertvolle Punkte. In der Gruppe 2 erreichte der SR Yburg Steinbach 2 910 Zähler vor der LAG Obere Murg (2 172). Eliano Vieweger mit 7,74 Sekunden über 50 Meter und mit 3,98 Metern im Weitsprung sowie Mattis Linder mit 3,99 Metern waren die besten Punktesammler im Yburg-Team.

Bei den Mädchen U 12 kam der TV Gernsbach in Gruppe 1 auf 3 762 Punkte. Die Weitspringerinnen Klara Mertens mit 3,52 Metern und Anna Müller (3,49) holten die meisten Einzelpunkte. In der Gruppe 2 setzte sich der VFB Gaggenau mit 2 836 Punkten hauchdünn gegen den SR Yburg (2 835) durch. Auch hier waren die Weitspringerinnen die Besten: Vom VFB landeten Nele Huck bei 3,90 Meter und Jana Czada bei 3,77 Meter, vom SR Yburg Svenja von der Heydt bei 3,66 Meter. (rawo)