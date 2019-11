Reichlich Medaillenchancen

Seit gestern bis Sonntag finden in Ulm die Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften statt. Nur kurz nach der U-20-WM in Boras geht es jetzt für die 16- bis 19-jährigen Nachwuchsathleten um die nationalen Titel. 76 Entscheidungen der U 20 und U 18 stehen an, dazu die Vergabe der deutschen Meistertitel über 3 x 800 Meter der Frauen und 3 x 1 000 Meter der Männer.

Aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl haben 16 junge Sportler aus vier Kreisvereinen die hohen Qualifikationsnormen geschafft und ihre Meldungen abgegeben. Mit der Favoritenbürde zurechtkommen muss der Baden-Badener 400 Meter-Läufer Justus Baumgarten (SCL-Heel), der in Boras nach Disqualifikation um das Staffel-Finale gebracht wurde. Der Kurstädter ist zudem über 200 Meter gemeldet. Als Erster der nationalen U-20-Rangliste mit 47,37 Sekunden führt er auch die Meldeliste für Ulm an. Ebenfalls als Nummer eins in der Meldeliste geführt wird Dreispringer Lars Lawo, der bei der Jugend U 18 bereits 14,11 Meter stehen hat. Allerdings kämpfen auch hier einige dicht beisammen um die Medaillen.

Um einen Platz auf dem Podium kämpfen will auch Kugelstoßer Nico Maier (SR Yburg Steinbach). Mit 18,56 Metern ist er derzeit sowohl in der Rangliste wie auch in der Meldeliste auf Platz drei zu finden. Nach dem misslungenen Auftritt in Boras (17,45) ist die Medaille fast schon Pflicht.

Um einen Platz in den Top Acht kämpfen U-20-Speerwerfer Leon Hofmann (Steinbach) als Elfter der Meldeliste sowie dessen Vereinskameradin Antonia Seydel als Zehnte beim Kugelstoßen U 20. Der Einzug in den Endlauf wäre ein Erfolg für die Bühlerin Sophia Seiter (LGR Karlsruhe; U 18) über 800 und 1 500 Meter ebenso wie für Lisa Merkel (Steinbach; U 18) über 1 500 Meter. Den Endlauf erreichen will auch die 4 x 100-Meter-U-18-Staffel der Mädchen vom SR Yburg Steinbach, die als Achte in der Meldeliste stehen.

Von Endkampf bis Medaille alles drin ist für Dreispringerin Rachel Fruchtmann (Steinbach). Die ersten sieben Springerinnen trennen gerade mal 25 Zentimeter. Ebenso sieht es aus für Diskuswerferin Vanessa Kobialka (TV Iffezheim), wo Platz zwei und Platz neun weniger als drei Meter trennt.

Josefa Metzinger (Steinbach) startet ebenfalls im Kugelstoßen U 20, die Zwillinge Jasmin und Christine Vollmer (TV Bühl) in der gleichen Klasse über 3 000 Meter. Corinne Gibilisco (Steinbach) ist über 100 Meter U 18 gemeldet, Helen Baumgarten (Steinbach) über 200 Meter U 18. Beim Dreisprung U 18 sind Gloria Antonaci und Hanna Altmann (beide Steinbach) dabei. (rawo)