Die Ziele schießen nicht ins Kraut

Der Sportdirektor hat also schon einiges gesagt zum Saisonstart des KSC am morgigen Sonntag bei Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden (15.30 Uhr/Sky), er ist mit seinen Ausführungen fast schon am Ende angelangt, da hat er für die in den Ausstellungsräumen des Hauptsponsors Klaiber versammelte Presse doch noch ein besonderes Schmankerl parat, quasi die Nachricht des Tages. Die Nachricht des Tages lautet: Der KSC hat pünktlich zum Saisonstart den Vertrag mit Cheftrainer Alois Schwartz sowie dessen gesamtem Trainerteam um ein Jahr verlängert. Mindestens bis 30. Juni 2021 haben die Badener den 52-jährigen Fußballlehrer, der das Amt seit August 2017 bekleidet, damit an sich gebunden. "Das ist die logische Konsequenz aus den letzten zwei Jahren. Er hat einen Top-Job gemacht", nennt Kreuzer die Beweggründe zur vorzeitigen Vertragsverlängerung.

Lange verhandeln mussten die beiden Parteien offenbar nicht. "Ich arbeite sehr, sehr gerne hier. Die Arbeit in diesem Umfeld macht viel Spaß", bekannte Schwartz gestern. Hinzu kommen dürfte, dass der 52-Jährige nun auch den Lohn seiner Arbeit ernten möchte, nämlich die Rückkehr in die 2. Liga - und damit zumindest auf die mittelgroße Fußballbühne. Dass dies mit einer Menge neuer Arbeit verbunden ist, kann Schwartz nicht schrecken, vielmehr sieht er die Dinge durch und durch realistisch. "Das wird ein langer Weg. Das ist eine brutale 2. Liga", sagt er, schon allein wegen der "vier Großen", wie Schwartz den VfB Stuttgart, den Hamburger SV, Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg, bei dem er selbst schon tätig war, nennt. Offenbar sieht der Karlsruher Fußballlehrer dieses Quartett den Aufstieg weitgehend unter sich ausmachen. Für die Rangliste dahinter prophezeit er eine ziemliche Punkteenge: "Zwischen Platz sieben und 18 wird nicht viel Platz sein", formuliert er das.

Da ist es gut, die Zielsetzung nicht schon wieder ins Kraut schießen zu lassen, wie das in der Vergangenheit in Karlsruhe ja immer mal wieder der Fall war. "Unser mittelfristiges Ziel ist es, ein stabiler Zweitligist zu werden", hatte entsprechend schon gleich zu Beginn der Jahrespressekonferenz Vereinsboss Ingo Wellenreuther verkündet. Für die anstehende Runde formuliert das die Zielsetzung quasi von alleine. Wellenreuther wiederum tat es mit diesen Worten: "Wir wollen in der 2. Liga bleiben. Wir wollen die Klasse halten."

Auf dem Weg dorthin setzt der KSC deutlich auf Kontinuität, nicht nur bei den Trainern, auch bei den Spielern. "Wir haben die Aufstiegsmannschaft zusammenhalten können", sagt Sportdirektor Kreuzer sichtlich zufrieden. "Ein wichtiger Aspekt" sei dies, findet er. Fünf Abgängen - darunter befindet sich kein Leistungsträger - stehen sechs Neuzugänge (Dirk Carlson, Lukas Fröde, Philipp Hofmann, Marco Djuricin, Marius Gersbeck und Lukas Grozurek) gegenüber.

Welche davon über kurz - also bereits am Sonntag gegen Wehen - oder lang den Sprung in die Startelf schaffen, lässt Schwartz vor dem Saisonstart naturgemäß offen. "Wichtig ist, dass wir überhaupt mehr Auswahl haben", hat er stattdessen gerade in einem Interview gesagt. Vor allem in der Offensive hat der KSC mit Hofmann - könnte Sturmpartner von Marvin Pourié werden - und Djuricin, aber auch mit Grozurek (beide Außenbahnen) nachgelegt. "Wir haben Qualität und meiner Meinung nach auch Charakter hinzu gewonnen", fasst Schwartz ganz allgemein zusammen.

Eine Ausnahme macht der Coach - zumindest andeutungsweise - dann aber doch. Lukas Fröde versieht er jedenfalls mit einem Extralob. "Lukas ist sehr lauf- und zweikampfstark, gewinnt fast jedes Kopfballduell. Er wird das Ganze vor der Abwehr stabilisieren", sagt Schwartz, was fast schon nach Einsatzgarantie klingt.

Eine solche vergibt er auch neuerlich an Torhüter Benjamin Uphoff. "Er geht als Nummer eins in die Runde", stellt der Trainer fest. Gleichsam habe man in Marius Gersbeck, von der Berliner Hertha gekommen, "eine sehr, sehr gute Lösung dahinter".