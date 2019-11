Zwei DM-Titel für Simon Krieg

Ulm

Baumgarten in Ulm favorisiert Ulm (red) - Bei den deutschen Leichathletik-Jugendmeisterschaften starten 16 Sportler aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl. Einer der Favoriten über 400 Meter ist der Baden-Badener Justus Baumgarten (Foto: rawo/av). Auch über 200 Meter ist er gemeldet.

Bühl

Meisterschaft für TCB-Frauen Bühl (red) - Mit 22 Mannschaften nahm der Tennisclub Bühl in diesem Jahr an den Medenspielen teil. Während die erste Männermannschaft aus der 2. Bezirksliga denkbar knapp absteigen musste, freuten sich die Frauen des TC Bühl (Foto: TCB) über ihre souveräne Meisterschaft.

Göteborg

Erlebnisreiche Handballreise Göteborg (red) - Einen eindrucksvollen Ausflug erlebten zuletzt 56 Auswahlspieler des Südbadischen Handballverbands (SHV): Zusammen mit ihren Trainern nahmen Nachwuchshandballer der Jahrgänge 2004, 2005 und 2006 am Partille-Cup in Göteborg (Schweden) teil (Foto. SHV).

Freiburg

Kusserow und Braun in Topform Freiburg (red) - 26 Podestplätze sammelten die Schwimmer des TV Bühl bei den badischen Meisterschaften in Freiburg. Neben Julia Kusserow, die sich fünf Titel sicherte, wusste auch Silas Braun (Foto: pr) zu überzeugen, der in jedem seiner Rennen eine persönliche Bestzeit schwamm.