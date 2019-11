Mehr Qualität in der Offensive

Der SV Sinzheim startet mit einem 20-köpfigen Kader in die Landesligasaison. Als Ziel peilen die Verantwortlichen eine bessere Platzieru ng als den neunten Rang der Vorsaison an.

Der Vorsitzende des Vereins und Sportvorstand Thomas Schöller, Spielausschuss Dominik Hauns und Trainer Marcel Stern stellten die acht Zugänge der ersten Mannschaft gestern vor. Vor allem die Offensive habe man verstärkt, so Schöller im BT-Gespräch. Nach zwei Jahren des Umbruchs habe man ein junges, breit aufgestelltes Team mit einem Jahr Landesliga-Erfahrung zur Verfügung. Spielertrainer Marcel Stern möchte das Team weiterentwickeln, "die jungen Wilden" ausprobieren. Von seinen Spielern erwartet Stern Disziplin, auch in puncto Trainingsteilnahme. Als Stärken seines Teams sieht er die Kompaktheit. Die starke Leistung der Defensive in der zweiten Saisonhälfte gelte es fortzusetzen. Dank der Verstärkungen in der Offensive sei der SV variabler, der Trainer hofft auf mehr Tore. Wesentlich für den Erfolg sei die Teamleistung, so Marcel Stern, der in seine zweite Saison geht.

Sechs Spieler stoßen von anderen Vereinen zum SV-Kader, zwei kommen aus der eigenen Jugend. Dies sind Paul Schopf, der im zentralen Mittelfeld auflaufen soll. Und Innenverteidiger Israte Doru-Octavian. Schopf sei ein typischer Zehner. Talentiert und sehr agil, bescheinigt ihm der Trainer. Für die Offensive kommt Frank Treml vom SV Sasbach. Der sehr variable 21-Jährige habe Entwicklungspotenzial. Mit Dominic Trapp vom SV Sasbachwalden hat der SV einen Torjäger aus der Bezirksliga verpflichten können. Marcel Trefzger kehrt vom SV Weitenung nach Sinzheim zurück. Er soll die Defensive verstärken, so der Spielertrainer. Sehr viel erhofft sich Stern von Elias Matthäi vom FV Offenburg, der bereits in der Jugend für Sinzheim auflief. Der ehemalige Verbandsligaspieler ist als Außenverteidiger eingeplant. Im zentralen Mittelfeld wird Julian Schmich spielen. Er kehrt vom FC Varnhalt zum SVS zurück - jung und talentiert nennt ihn der Coach. Ebenfalls Erfahrung in Sinzheim hat Oguzhan Kilic, der vom TuS Greffern zurückkehrt und ebenfalls die Angriffsabteilung verstärken soll.

Für den SV Sinzheim beginnt die Saison gleich mit zwei Derbys: Zunächst geht es am 16. August nach Bühl, eine Woche später empfangen die Sinzheimer Rot-Weiß Elchesheim. Als Favoriten in der Landesliga sehen Sportvorstand Thomas Schöller, Spielausschuss Dominik Hauns und Trainer Marcel Stern den FV Schutterwald, den SC Durbachtal und VfB Bühl. Marcel Stern zählt aufgrund der Qualität und der Quantität des Kaders auch den SV Oberachern II zum Favoritenkreis. (fuv)