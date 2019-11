Mit Zusammenhalt zum Klassenerhalt

Karlsruhe

Karlsruhe

Klassenerhalt ist das Ziel Karlsruhe (red) - Mit sechs Neuzugängen (bei fünf Abgängen) startet der Karlsruher SC (Foto: GES) an diesem Sonntag bei Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden in die Zweit-Ligasaison. Das Ziel ist eher bescheiden: "Wir wollen die Klasse halten", sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther.

Bühl

Bühl

Meisterschaft für TCB-Frauen Bühl (red) - Mit 22 Mannschaften nahm der Tennisclub Bühl in diesem Jahr an den Medenspielen teil. Während die erste Männermannschaft aus der 2. Bezirksliga denkbar knapp absteigen musste, freuten sich die Frauen des TC Bühl (Foto: TCB) über ihre souveräne Meisterschaft.

Iffezheim

Iffezheim

Fünf Siege auf drei Bahnen Iffezheim (red) - Fünf Siege gab es zuletzt für die mittelbadischen Galopptrainer: In Bad Harzburg war Gerald Geisler (Foto: moe/av) mit Wonderful Görl erfolgreich. Drei Rennen konnten die Iffezheimer Ställe in Vittel gewinnen. Einen weiteren mittelbadischen Treffer gab es in Lignieres-en-Berry.