Gut reingerutscht

"Meine Mannschaft hat ihre gute Vorbereitung umgesetzt. Wir sind gut in die Runde reingerutscht", fasste KSC-Coach Alois Schwartz den Auftaktsieg seiner Schützlinge zusammen. Sportdirektor Oliver Kreuzer wiederum sprach von einem "nach 93 Minuten verdienten Sieg." Beide bemängelten, dass die Wildparkprofis es nicht geschaffte hatten, das 3:0 zu machen. "Dann ist das Spiel gelaufen", stellte Schwartz fest.

Mit nur einer Änderung gegenüber der Anfangsformation, die Schwartz bei der mit 0:1 verlorenen Generalprobe beim niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam aufs Feld geschickt hatte, nahmen die Wildparkprofis das erste Punktspiel der neuen Saison in Angriff: Der vor einer Woche noch angeschlagene Burak Camoglu bekam im rechten Mittelfeld den Vorzug gegenüber Neuzugang Lukas Grozurek. Trotzdem bot der Karlsruher Cheftrainer gestern von Beginn an zwei Neuverpflichtungen auf: Philipp Hofmann als Sturmpartner von Drittligatorschützenkönig Marvin Pourié und Lukas Fröde im defensiven Mittelfeld, sozusagen als Abräumer vor der Abwehr.

So aufgestellt, ließen die Badener in der ersten Halbzeit bei ihrem Mitaufsteiger defensiv so gut wie nichts anbrennen. Auch mit dem ruhenden Ball - die Gastgeber verzeichneten vor der Pause 3:1-Eckbälle für sich - konnten die Hessen das Karlsruher Tor nie wirklich in Gefahr bringen. Der KSC hingegen setzte bei seiner ersten und zunächst einzigen Ecke nach einer Viertelstunde Spielzeit energisch nach - und nach einer Hereingabe von links von Marc Lorenz sowie einer Kopfballverlängerung von Daniel Gordon drückte Marvin Pourié aus kurzer Distanz die Kugel ins Tor der Gastgeber (15.).

Ihre Führung verteidigten die Karlsruher in der Folge ruhig und clever. Auch in einer kleinen Drangphase zwischen der 25. und 40. Spielminute konnte Wehen Wiesbaden nicht den Eindruck vermitteln, der Ausgleich sei nur eine Frage der Zeit. Entsprechend sicher brachten die Gäste das 1:0 in die Pause.

Der KSC blieb auch danach - und mit Manuel Stiefler an Stelle von Burak Camoglu - defensiv weitgehend stabil. Allerdings musste Damian Roßbach einen satten Schuss von links von Michel Niemeyer auf der Linie abwehren (55.). Kurz darauf schlugen die Blau-Weißen dann aber selbst wieder zu: Marvin Wanitzek brachte einen Eckball von rechts vor das Tor der Hessen, Philipp Hofmann köpfte das 2:0 (61.).

Die Hausherren bäumten sich zwar noch einmal gegen die drohende Auftaktniederlage auf, hatten aber bei Schüssen von Niemeyer (74./geblockt von Daniel Gordon) und Einwechselspieler Jeremias Lorch (76./von Benjamin Uphoff über den Querbalken gefingert) nicht das zum Torerfolg nötige Glück. Der KSC wiederum spielte die sich ihm bietenden Kontermöglichkeiten nicht sauber aus.

"Da haben wir zu schnell gespielt, waren zu schnell im Abseits", ärgerte sich Alois Schwartz. "Das war einfach zu hektisch." "Wir hätten die Räume besser bespielen müssen - ruhiger", fand Oliver Kreuzer.

So blieb es bis in die Nachspielzeit hinein beim 2:0 für die Gäste, die mit den Gedanken wohl schon in der Kabine waren, als es doch noch in ihrem Kasten klingelte, freilich ohne größere Folgen: Denn nur Sekunden nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Daniel Kofi Kyereh (90.+3) pfiff Schiedsrichter Christian Dingert das Duell der Aufsteiger ab.

"Man muss bis zum Abpfiff voll konzentriert sein, sonst ist der Ball im Netz", kritisierte Schwartz seine Schützlinge wegen des späten Gegentreffers. "Heute ist nichts passiert - aber das soll uns eine Lehre sein", fand er. Derweil stellte Neuzugang Lukas Fröde, der sich als echte Verstärkung erwies, fest: "Das war ein super Einstand. Mit einem Sieg zu starten, ist immer schön. Aber am Ende müssen wir das besser spielen."