Mit Zusammenhalt zum Klassenerhalt

Drei Jahre lang fristete der FV Ottersweier ein mehr oder weniger bescheidenes sportliches Dasein in der Kreisliga B. Dann gelang den Verantwortlichen 2015 mit der Verpflichtung von Spielertrainer Christian Coratella ein wahrer Glücksgriff, denn fortan sollte es steil bergauf gehen. Gleich dreimal schaffte man am Saisonende jeweils den Aufstieg, zuletzt gelang gar der direkte Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga.

Den Grundstein für die jüngsten Erfolge legte die Coratella-Elf vor allem im heimischen Stadion, wo man seit über zwei Jahren ungeschlagen ist und dabei nur viermal die Punkte mit dem Gegner teilen musste.

Beim FVO, der erstmals in der Vereinsgeschichte überbezirklichen Boden betritt, wartet man mit großen Erwartungen vor allem auf die Duelle gegen den Lokalrivalen VfB Bühl. Einer freut sich ganz besonders auf das große Derby, FVO-Spielertrainer Christian "Cora" Coratella. Der langjährige Goalgetter der Zwetschgenstädter, der heute seinen 38. Geburtstag feiert, will zwar auf dem Platz etwas kürzertreten und "den Jüngeren den Vortritt lassen", doch die Fans des FVO hoffen auch weiterhin auf Tore ihres Erfolgstrainers.

Die Euphorie rund um das Lindenstadion ist dabei förmlich spürbar. Alle fiebern dem Saisonauftakt am 17. August gegen Hofstetten entgegen.

"Der FV Ottersweier ist der geilste Verein, den ich bislang erleben durfte", so Coratella, der vor seiner fünften Saison vor allem auf den guten Zusammenhalt in seiner Truppe setzt. Unterstützt wird er bei der Mission Klassenerhalt vom spielenden Co-Trainer Daniel Schmidt.

Das Paradestück bildete in der vergangenen Saison die bärenstarke Defensive um Manuel Kirschner, der aus beruflichen Gründen nun kürzertreten will und eine große Lücke hinterlassen wird. Mit Leonardo Hocak und Julian Hauer konnte man sich im Offensivbereich gezielt verstärken.

Spielausschussvorsitzender Kresimir Grbavac: "Die Jungs sind sehr motiviert und die neuen Spieler haben sich sehr gut in das Team integriert."

Dass in der Landesliga ein ganz anderer Wind weht als in der Bezirksliga, darüber sind sich beim FV Ottersweier ausnahmslos alle einig und so kann das Saisonziel ja auch nur Klassenerhalt heißen.

Zugänge: Leonardo Hocak, Julian Hauer (beide SV Oberachern II), Elvis Kovacevic (SV Sinzheim), Patrick Lyra (SC Eisental), Aldin Seranic (VfB Bühl), Florian Metzinger, Philipp Jörger (beide eigene Jugend), Anil Özenc (SV Sinzheim Jugend).

Abgänge: Robin Seifermann (SV Bühlertal), Manuel Kirschner (Karriereende), Florian Weber (Karriereende), Christian Kist (pausiert diese Saison). (rm)