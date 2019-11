RSC /DJK krönt Aufholjagd

In der Endrunde der Stadtmeisterschaften auf dem Gelände des RSC/DJK standen sich in den Halbfinalspielen Ottersdorf und Rauental sowie der RSC/DJK und Frankonia gegenüber. Die Rieder schlugen Rauental mit 4:3, die Gastgeber deklassierten die Frankonen mit 7:0. Bezirksliga gegen A-Klasse hieß es also im Endspiel. Wer nun gedacht hatte, dass das eine klare Angelegenheit werden würde, rieb sich in der ersten Halbzeit die Augen: In einer spannenden 2 x 30-minütigen Partie gingen die Otterdorfer bereits in der zweiten Minute durch Keven Sutter mit 1:0 überraschend in Führung. Der RSC/DJK wirkte träge, kam nicht wirklich ins Spiel und hatte erst in der zwölften Minute eine gute Chance. Zwei Minuten später musste Ottersdorfs Torwart Manuel Maier aus kurzer Distanz abwehren - nicht das letzte mal an diesem Abend. Ottersdorf machte seine Sache gut, in der 21. Minute baute Routinier Stefan Kalkbrenner mit einem sehenswerten Tor die Führung sogar aus: In Nähe der Mittellinie bekam er den Ball und stürmte auf das RSC-Tor zu. Simon Baumstark verließ sein Tor und rannte Kalkbrenner entgegen, der den Keeper jedoch souverän umspielte und gen RSC-Kasten strebte. Auch zwei zurückgeeilte Abwehrspieler konnten den Treffer nicht verhindern - 2:0. Wenige Minuten später war es wieder Kalkbrenner, der den RSC nicht gut aussehen ließ. Nach schöner Flanke sorgte er mit einem Lupfer aus kurzer Distanz über den Keeper für das 3:0. Die Gastgeber kamen zwar noch gefährlich vor das Ottersdorfer Tor, aber entweder Keeper Maier hielt oder der RSC zielte zu ungenau. Allein Juvian Tschemeni setzte aus aussichtsreicher Position gleich zwei Kopfbälle neben das Tor.

Eine völlig verwandelte Heimelf startete dann in Halbzeit zwei: In der 40. Minute bügelte Tschemeni seine Fehler aus und erzielte einen schönen Anschlusstreffer. Die Platzherren wurden immer stärker, Ottersdorf verlegte sich auf gelegentliche Konter. In der 47. Minute war es dann David Dorsner, der die Hoffnungen des Titelverteidigers mit dem 2:3 weckte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ottersdorf fast keine Möglichkeiten mehr. In der letzten Sekunde der zweiminütigen Nachspielzeit stupfelte RSC-Neuzugang Tschemeni den Ball zum Ausgleich ins Ottersdorfer Tor. Das Elfmeterschießen entschied der Titelverteidiger mit 5:3 für sich - und durfte erneut den Hatz-Moninger-Cup stemmen. (fuv)