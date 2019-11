Abgang von Biedermann

Im Tischtennis-Bezirk Rastatt/Baden-Baden gab es zur neuen Saison 2019/20 mehr als 40 Vereinswechsel. Oberliga-Aufsteiger TTF Rastatt verliert zur neuen Saison mit Lea Ehinger und Vanessa Moch gleich zwei Stammspielerinnen, die sich in der vergangenen Saison die vierte Position in der Mannschaft teilten. Beide fanden beim nordbadischen TTC Ketsch eine neue Herausforderung. Neu in die Mannschaft kommt Jacqueline Hörig, die zuletzt in der zweiten Männermannschaft in der Bezirksliga mitwirkte. Hörig wird hinter Elisabeth Bittner, Nina Merkel und Susanne Gibs auf Position vier spielen.

Beim Badenligisten Spvgg Ottenau gab es eine noch größere Fluktuation: Mit Abheshik Yadav, Eduardo Gonzales, Tobias Walch und Leon Biedermann verließen vier Akteure den Verein. Besonders schmerzlich ist der Verlust von Eigengewächs Biedermann, der studienbedingt nach Bonn wechselte. Neu hinzu kam nur der Norweger Adrian Evensen Wetzel (wir berichteten).

Zum Verbandsligameister TTF Rastatt wechselte aus Nordbaden Jakob Schmid, der bislang für Ettlingenweier auflief. Schmid wurde für Position fünf nominiert. Künftig werden die beiden etablierten Tobias Prestenbach und Simon Henkel der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga aushelfen. Nach einer mehrjährigen Spielpause wird Rastatts ehemaliger Topspieler Markus Becker seine Zelte bei seinem Heimatverein TTG Ötigheim wieder aufschlagen. Hier soll er in den engen Spielen für die nötigen Vorteile sorgen.

Bei den drei Frauen-Badenligateams des TTV Gamshurst, TTV Kappelrodeck und TV Weisenbach gibt es keine Veränderungen. Während auch Aufsteiger TTC Iffezheim im kommenden Jahr in der Männner-Verbandsliga in gleicher Besetzung antreten wird, hat sich der Landesligameister TTV Muckenschopf die Dienste von Jean Fullenwarth gesichert. Unverändert werden die beiden Teams des TV Bühl und des TTC Iffezheim in der Frauen-Verbandsliga an den Start gehen. Zum Landesliga-Aufsteiger TV Weisenbach kommt Michael Schweikert, der zuletzt beim Verbandsligisten TTC Mühlhausen aushalf. Schweikert spielte früher bereits beim TVW, bevor er in Ottenau für einige Jahr das Ruder in die Hand nahm.

Die Spvgg Ottenau II freut sich über die Rückkehr von Emanuel Pongracz, der zuletzt beim TTC Bietigheim-Bissingen den Schläger schwang. Zum TTC Rauental kommt Nachwuchsspieler Arnor Andreas, der zuletzt bei der DJK Offenburg mitwirkte. Im Schlepptau bringt das Talent seinen Vater Christian vom Rastatter TTC mit. Zwei weitere neue Gesichter in Rauental sind Markus Ritter (von Spvgg Ottenau) und Vincent Westermann (vom TTV Bühlertal).

Die Wechsel ab der Bezirksliga folgen in einer weiteren Ausgabe. (ti)