Isabelle Wilk holt

Großer Erfolg für die Tennisspielerin Isabelle Wilk (Foto: TC BW): Bei den European Senior Open, der Europameisterschaft der Frauen 35, in Baiersbronn spielte Isabelle Wilk vom TC Blau-Weiß Gaggenau jüngst groß auf und holte sich den EM-Titel. Bereits in der Medenrunde mit den Frauen 30 des TC BW in der Regionalliga Süd-West ungeschlagen, setzte sie ihre Erfolgsserie bei den internationalen Meisterschaften fort.

Im Viertelfinale ließ sie laut einer Mitteilung Gabriele Joachimski keine Chance und entschied das Match schnell und deutlich mit 6:0, 6:0 für sich. Im Halbfinale wartete die Spanierin Ana Salas-Lozano - Nummer drei der Welt bei den Frauen 45. Taktisch perfekt eingestellt von A-Trainerin (DTB) und Ehefrau Claudine Wilk, überzeugte sie vor den Augen der sehr zahlreich mitgereisten Gaggenauer Fans mit ihrer spielerischen Klasse und gewann den ersten Satz rasch mit 6:2. Trotz einer schnellen 2:0-Führung gewann die Spanierin den zweiten Satz noch. Im dritten Durchgang bot sich dann ein packendes, hochdramatisches Duell auf Augenhöhe. Die Zuschauer bekamen lange, umkämpfte Ballwechsel auf hohem Niveau zu sehen. Trotz eines 1:5-Rückstands drehte Wilk durch gewaltigen Kampfgeist, spielerischer Klasse und taktischer Raffinesse noch die Partie und entschied den Tiebreak für sich.

Im Finale traf die Spielerin des TCBW am vergangenen Sonntag auf Stefanie Kolar, Nummer eins der deutschen Rangliste (Frauen 40) und Nummer zwei der Weltrangliste. Wilk hatte einen starken Start und dominierte das Match von Beginn an. Beim Stand von 1:0 und 40:30 gab ihre Gegnerin verletzungsbedingt auf, heißt es in der Mitteilung weiter. Somit stand Isabelle Wilk als neue Europameisterin fest und wurde von ihren zahlreichen Fans aus dem Murgtal gefeiert. (red)