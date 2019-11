Gastgeber eine Klasse für sich

(red) - 16 Leichtathletik-Mannschaften der Klassen U 16, U 14 und U 12 nahmen an den Rundenkämpfen zur badischen Mannschaftsmeisterschaft in Gaggenau teil. Die 4 x 100-Meter-Staffel der LAG Obere Murg (Foto: rawo) triumphiert in der Altersklasse U 16 männlich. » - Mehr

Gernsbach