FVI jubelt dank Doppelpack von Boos

Die Fußballer des FV Iffezheim sind Gewinner des Hatz-Cups 2019. Im Endspiel des Turniers beim SV Sandweier schlugen die Renndörfler den FV Haueneberstein mit 3:2. Das Spiel um Platz drei gewann der FC Obertsrot ebenfalls mit 3:2 gegen den FV Rauental. Seit vergangenen Mittwoch waren acht Mannschaften in zwei Gruppen angetreten: Neben den späteren Finalisten nahmen auch Gastgeber und Titelverteidiger FV Sandweier, Frankonia Rastatt, der TuS Hügelsheim und der OSV Rastatt teil. Die Hausherren mussten bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Auch in der Kreisliga A Süd steht der FVS laut Sportvorstand Peter vor einer schwierigen Runde: Der Klassenerhalt, sei das Ziel, mit Dennis Deißig fällt der einzige echte Stürmer der Sandweierer wegen eines Kreuzbandrisses ebenso langfristig aus wie Kapitän Roman Droll - auch er mit einer Bänderverletzung.

Das Endspiel um den Hatz-Cup begann am Montagabend mit wenig Sehenswertem. Auffallend war, dass A-Klassen- Aufsteiger Haueneberstein erst nach elf Minuten die erste wirkliche Chance hatte. In der 14. Minute erzielte schließlich Laszlo Balasz aus einem Gedränge vor dem Iffezheimer Tor den 1:0-Führungstreffer für Haueneberstein. Im Anschluss drängte Iffezheim auf den Ausgleich, hatte in der 21. Minute eine dicke Chance, die David Ulrich im Hauenebersteiner Tor jedoch vereitelte. Auch sein Gegenpart Lars Jung hatte einige gute Szenen. Beide Teams erspielten sich Chancen, scheiterten aber entweder an den Keepern, der Latte oder an der eigenen Ungenauigkeit.

Die zweite Halbzeit - insgesamt wurden 70 Minuten gespielt - war vier Minuten alt, als Marvin Boos das 1:1 markierte. Iffezheim war nun die stärkere Mannschaft, aber der FVH kämpfte. Routinier Thorsten Kratzmann traf in der 57. Minute von rechts aus kurzer Distanz zur erneuten Hauenebersteiner Führung. Drei Minuten später erzielte Niclas Huber das 2:2. Die Schlussphase war hektisch, Nickeligkeiten häuften sich. Zum Matchwinner wurde schließlich Boos mit seinem zweiten Treffer (65.). Die finalen fünf kämpferischen Minuten überstanden die Fußballer des FV Iffezheim - der 3:2-Sieg wurde entsprechend bejubelt.