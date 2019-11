Im Konzert der Großen in Berlin

Für die am Wochenende in Berlin stattfindenden Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften sind aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl Hochspringerin Anne Klebsch, Hürdensprinter Yannick Spissinger, Hammerwerfer Corsin Wörner und Speerwerfer Markus Koch gemeldet.

Wenn man nur auf die Meldelisten schaut, darf man bei den Männern die Bestplatzierung am ehesten dem Rastatter Hürdensprinter Yannick Spissinger im Trikot der MTG Mannheim zutrauen. Über 110 Meter Hürden rangiert er mit seinen 14,20 Sekunden von Ende Mai auf Platz sieben der deutschen Bestenliste und ist für Berlin auch als Siebtschnellster gemeldet.

Dass die Meldelisten und die Saisonergebnisse aber nicht ausschlaggebend sein müssen, war im vergangenen Jahr beim Hochsprung der Frauen zu beobachten, wo sich die Ötigheimerin Anne Klebsch (LAZ Ludwigsburg) keine vordere Platzierung ausrechnen konnte, am Ende aber trotz nur 1,75 Meter auf Platz vier landete. Ob das in diesem Jahr wiederum für eine vordere Platzierung reichen wird, ist allerdings fraglich. 14 Hochspringerinnen sind gemeldet, davon drei mit Höhen über 1,90 Meter. Danach kommen aber schon Springerinnen mit einer Saisonbestmarke von 1,84 - eine Höhe, die Klebsch auch springen kann.

Beim Hammerwurf freute sich Corsin Wörner (LAG Obere Murg) im vergangenen Jahr in Nürnberg über Platz acht. In diesem Jahr ist der Murgtäler mit 63,52 Metern auf Platz elf der Meldeliste geführt. Vielleicht gelingt ihm ja wieder ein Coup in den Endkampf der besten Acht.

Dorthin will eigentlich auch Speerwerfer Markus Koch (LG Offenburg). Der Steinbacher hat in diesem Jahr Ende Mai schon 73,49 Meter geworfen und steht auf Platz neun der Meldeliste. Hinter den "großen Fünf" - Hofmann, Röhler, Seifert, Weber und Vetter - steht der Sechste mit 74,84 Metern zu Buche. Eine Weite, die Koch auch erreichen kann. Allerdings laboriert der Steinbacher an einer Ellbogenverletzung, sein Start ist fraglich.

Die Leichtathletik-Wettbewerbe bei den "Finals" in Ber lin beginnen am Samstag um 11 Uhr mit dem Hammerwurf der Männer. Die Vorläufe über 110 Meter Hürden folgen am gleichen Tag um 16.05 Uhr, der Frauen-Hochsprung um 17 Uhr. Das Speerwerfen findet am Sonntag um 17.20 Uhr statt. (rawo)