Übermächtige Pumas vor nächstem Schritt

Kuppenheim

Kuppenheim (tm) - Der siebte Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd hatte es in sich: Puma Kuppenheim gewann das Spitzenspiel beim MSC Taifun (Foto: GES), Philippsburg entschied das "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Budel für sich. Ubstadt-Weiher zerlegte den MSC Malsch.

Rheinstetten

Rheinstetten (red) - Nach dem zweiten Platz für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM, kehrt für die Motoballer im Land wieder der Bundesliga-Alltag ein. In der Südliga steht am Freitagabend das Topspiel zwischen Taifun Mörsch und Puma Kuppenheim an (Foto: F. Vetter).

Bühlertal

Bühlertal (red) - Mit einem 2:1-Sieg beim Dritten FV Schutterwald machte der SV Bühlertal die Landesliga-Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Verbandsliga perfekt. Im Kampf um den Klassenerhalt schaffte Loffenau einen 7:0-Kantersieg gegen Elchesheim (Foto: Vetter).

Offenburg

Offenburg (rap) - Nach dem 7.2-Kantersieg gegen den FC Denzlingen reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag zum Spitzenspiel nach Offenburg. Der OFV belegt den dritten Rang in der Fußball-Verbandsliga und hat derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Elf aus dem Wörtel (Foto: Seiter).