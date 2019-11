Ottersweier

Bernhard Zerr wiedergewählt Ottersweier (red) - Bernhard Zerr (Foto: Braxmaier) aus Ottersweier wurde auf der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Baden-Baden als Präsident wiedergewählt. Vom Gremium wurde der frühere Bundesliga-Referee Zerr einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. » Weitersagen (red) - Bernhard Zerr (Foto: Braxmaier) aus Ottersweier wurde auf der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Baden-Baden als Präsident wiedergewählt. Vom Gremium wurde der frühere Bundesliga-Referee Zerr einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. » - Mehr

Ötigheim

Bischweier vergibt Matchball Ötigheim (bor) - Der VfR Bischweier hatte vom abstiegsbedrohten Trio die besten Karten, vergab aber eine 2:0-Führung in Ötigheim und verlor am Ende mit 4:5. Durch die zeitgleichen Siege von Lichtental und Sasbachwalden muss man nun den Gang in die A-Klasse antreten (Foto: toto). » Weitersagen (bor) - Der VfR Bischweier hatte vom abstiegsbedrohten Trio die besten Karten, vergab aber eine 2:0-Führung in Ötigheim und verlor am Ende mit 4:5. Durch die zeitgleichen Siege von Lichtental und Sasbachwalden muss man nun den Gang in die A-Klasse antreten (Foto: toto). » - Mehr

Gaggenau

Ottenau II setzt auf Heimvorteil Gaggenau (red) - Am Wochenende stehen einige Tischtennis-Relegationsspiele auf dem Programm, in denen auch Teams aus dem Bezirk involviert sind. Die Spvgg Ottenau II empfängt zur einzigen Partie der Relegationsrunde für die Männer-Verbandsliga den TTC Iffezheim (Foto: av). » Weitersagen (red) - Am Wochenende stehen einige Tischtennis-Relegationsspiele auf dem Programm, in denen auch Teams aus dem Bezirk involviert sind. Die Spvgg Ottenau II empfängt zur einzigen Partie der Relegationsrunde für die Männer-Verbandsliga den TTC Iffezheim (Foto: av). » - Mehr

Baden-Baden

Ottersweier patzt im Titelrennen Baden-Baden (red) - Der SV Ulm hat sich in der Fußball-Bezirksliga ein Zwei-Punkte-Polster erspielt, da Verfolger FV Ottersweier gegen den SV Sasbach lediglich 1:1 spielte. Im Tabellenkeller feierte der SV Sasbachwalden einen wichtigen Sieg gegen Ötigheim (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der SV Ulm hat sich in der Fußball-Bezirksliga ein Zwei-Punkte-Polster erspielt, da Verfolger FV Ottersweier gegen den SV Sasbach lediglich 1:1 spielte. Im Tabellenkeller feierte der SV Sasbachwalden einen wichtigen Sieg gegen Ötigheim (Foto: toto). » - Mehr