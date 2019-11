Schwergewichte gleich gefordert

Von Christian Rapp



Spiel, Spaß und Spannung. Seit Jahrzehnten schon verleitet mit diesem Slogan das allseits bekannte und beliebte Überraschungsei Generationen von Kindern, in die Regale zu greifen, um sich die süße Nascherei zu gönnen. Viele Spielszenen und reichlich Spannung sind ab morgen auch wieder auf den Fußballplätzen dieser Region garantiert - wenn der Startschuss zur ersten Runde im Bezirkspokal fällt. Ob einige Bezirksligisten, die traditionell die Favoritenrolle innehaben, jedoch Spaß haben werden, scheint fraglich, hat die Losfee den Zuschauern doch einige brisante Duelle beschert.



In der vergangenen Saison hat sich der ruhmreiche VFB Gaggenau wahrlich nicht von seiner Schokoladenseite gezeigt, dümpelten die Murgtäler in der A Nord doch lange im Tabellenkeller herum - ebenso wie der kommende Gegner, die Sportvereinigung Ottenau. Diese freilich traf es noch ein ganzes Stück schlimmer: Am Ende einer völlig verkorksten Saison stand der Abstieg aus der Landesliga. Unter Neutrainer Hubert Luft weht nun aber wieder ein frischer Wind bei der Spvgg. Auf den Gewinn der Gaggenauer Stadtmeisterschaft soll nun der Einzug in die zweite Pokalrunde folgen. "Ich mag den Pokalwettbewerb sehr gerne. Wir haben durch den Gewinn der Stadtmeisterschaft Selbstvertrauen getankt und fahren nach Gaggenau, um eine Runde weiterzukommen", sagt Luft, der den A-Ligisten als eine "richtige Standortbestimmung für uns" einstuft. "Die haben mächtig aufgerüstet, viele erfahrene Spieler in ihren Reihen. Es wird ein total offenes Spiel", schätzt der Spvgg-Trainer die anstehenden 90 Minuten im Pokalderby ein. Keine Frage, die Hürde für den Bezirksligisten wird hoch sein, der VFB hat seinen Kader mächtig aufpoliert. Neben Neutrainer Armin Karamehmedovic (SV 08 Kuppenheim) verpflichtete der A-Ligist weitere Spieler mit höherklassiger Erfahrung - etwa Dominik Stanic, Okan Eren, Rückkehrer Sezer Ergün, Ismael Büyülü und zur Winterpause bereits Denis Kolasinac. Nun folgt also der erste Härtetest. "Ich hätte mir sicherlich einen anderen Gegner gewünscht für die erste Runde als Ottenau. Die Spvgg ist ein gestandenes Team. Das wäre ein schönes Halbfinale gewesen", sagt Karamehmedovic und lacht, um aber gleich wieder ernst zu werden: "Auch wenn es schwer wird, wir wollen in die nächste Runde einziehen." Dem Neutrainer steht sein kompletter Kader zur Verfügung - bis auf Denis Kolasinac. "Die Jungs haben bislang super mitgezogen in der Vorbereitung. Wir haben eine starke Mannschaft, jetzt gilt es, ein Team zu werden und die Leistung abzurufen - dann können wir auch gegen Ottenau bestehen." Es wartet also Schwerstarbeit auf den Bezirksligisten. Kein Spaziergang in die zweite Runde dürfte es auch für Ottenaus Ligakonkurrenten FV Ötigheim, bei dem Ex-Kuppenheim-Trainer Patric Kohm nun das Sagen an der Seitenlinie hat, werden. Die Telldörfer gastieren im Murgtal beim FC Obertsrot. Der A-Ligist verpasste in den Aufstiegsspielen gegen den FC Schwarzach nur denkbar knapp den Sprung in die Bezirksliga. Das Team von Angelo Marotta ist größtenteils zusammengeblieben. Wenn die Obertsroter Ballermänner (125 Treffer in der vergangenen Saison) ins Rollen kommen, könnte es ein böses Erwachen für den FVÖ geben. Ein viel beachtetes Pflichtspieldebüt dürfte es auch für Florian Huber geben. Der langjährige Spielertrainer und Torgarant des Landesligisten Rot-Weiß Elchesheim hat einen Tapetenwechsel vollzogen und beim A-Ligisten SV Staufenberg angeheuert. Die Murgtäler treffen am Sonntag auf den Landesligaabsteiger Rastatter SC/DJK, der einige namhafte Abgänge - unter anderem Kapitän Simon Schneider und Sturmtank Dennis Hildenbrand - zu verzeichnen hatte. Der SVS dagegen verpflichtete neben Huber auch noch Mittelfeldspieler Alexander Murr, der bereits in Elchesheim gemeinsam mit Huber kickte, und Niclas Unterthiner, der die Abwehr stabilisieren soll. "Der SVS hat jetzt schon eine bezirksligataugliche Mannschaft beisammen. Trotzdem wollen wir im Pokal so weit wie möglich kommen", sagt RSC/DJK-Coach Christian Unic: "Es ist ein guter Test vor dem Ligastart. Es gibt sicherlich angenehmere Gegner in der ersten Runde. Wir werden Staufenberg sehr ernst nehmen." Insgesamt stehen morgen und am Sonntag 26 Pokalpartien auf dem Programm. Im einzigen Bezirksligaduell treffen FSV Kappelrodeck/Waldulm und der FC Ottenhöfen aufeinander. Freilose genießen Titelverteidiger FC Rastatt 04, der FV Plittersdorf, der FV Muggensturm, der FV Haueneberstein, der FC Neuweier und der SV Sasbach. 26 Spiele also, in denen alles möglich ist. Jede Menge Spaß - aber natürlich auch die eine oder andere Überraschung.

