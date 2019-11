Die beste Zeit für Sensationen

Die letzten Testspiele sind absolviert, reichlich Trainingseinheiten in den Beinen, der Fokus allmählich auf den Pflichtspielstart morgen und Sonntag gerichtet: Die Qualifikation für die erste Runde im südbadischen Pokal steht an - und gleich acht Mannschaften aus Mittelbaden sind sofort mittendrin. Urlaubsbedingt sind die Stammformationen der Trainer noch Wunschdenken, etliche Spieler sonnen sich noch an den Stränden dieser Welt, was für die niederklassigen Teams eins bedeutet: Die beste Zeit für Sensationen!

Der Verbandsligist 1. SV Mörsch, der in der Sommerpause einige namhafte Abgänge zu verzeichnen hatte, trifft morgen auf den Bezirksligaaufsteiger FV Muggensturm. Da kann das Ziel eigentlich nur Einzug in die erste Runde lauten. Dass aber noch durchaus etwas Sand im Getriebe bei der Elf aus der Mörscher Sandgrube ist, zeigten die vergangenen Testspielergebnisse. Gegen den Karlsruher Kreisligisten Sportfreunde Forchheim kam die Anstett-Truppe zu einem 2:1-Sieg, zuvor gegen den Landesligisten SV Sinzheim zu einem 1:1. Die Offensive stockt noch ein wenig, positiv ist jedoch, dass Neuzugang Marco Jasin bereits mehrfach als Torschütze in Erscheinung getreten ist. Trotzdem sollte der Verbandsligist den Underdog nicht unterschätzen, ansonsten könnte die Elf von Spielertrainer Patrick Klass schnell zum Stolperstein werden.

Im einzigen Landesligaduell messen sich die letztjährigen Aufsteiger FV Würmersheim und TSV Loffenau, die sich nur zu gut kennen. Eigentlich könnten sich die beiden Teams am Sonntag eine Hitzeschlacht sparen und gleich mit dem Elfmeterschießen beginnen. Schließlich lautet die letztjährige Landesligabilanz nach den beiden Aufeinandertreffen: 180 Minuten, keine Tore, kein Sieger. "Kurioserweise war das so in der vergangenen Saison, obwohl beide Teams eigentlich nicht unbedingt ihre Stärken in der Defensive hatten", sagt FVW-Trainer Manuel Jung, für den die Begegnung im Pokal eine "gute Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen" ist. "Wir wollen natürlich weiterkommen, aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Ligastart in zwei Wochen", erklärt Jung, der urlaubs- und verletzungsbedingt auf einige Spieler verzichten muss. Eins steht fest: Sollten die beiden Teams wieder einen großen Bogen ums gegnerische Tor machen, zumindest im Elfmeterschießen sollte der Torfluch dann gebannt werden. Und einen Sieger wird es sowieso geben - dank sei dem Pokalwettbewerb.

David gegen Goliath heißt es dagegen auch in Sasbach, wo der heimische SV den Landesliga-Dino SV Sinzheim empfängt, und in Plittersdorf, wo der A-Ligist den Landesligaaufsteiger FV Ottersweier auf Herz und Nieren prüfen wird. "Hoffentlich können wir für eine Überraschung sorgen", sagt FVP-Trainer Jens Hettstedt mit einem Augenzwinkern. "Der FV Ottersweier ist eine spielstarke Mannschaft mit viel Qualität. Es wird ein guter Test für uns auf einem hohen Niveau werden. Die Vorbereitung lief gut, wir sind bereit." Und eine Extramotivation hat Hettstedt für seine Mannen zudem: In der ersten Runde würde schließlich der Traditionsverein Offenburger FV warten.