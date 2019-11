Drei Punkte sprechen für den KSC

Muggensturm

Muggensturm

SBFV-Pokal: Zeit für Sensationen? Muggensturm (rap) - Die Zeit der Testspiele ist vorbei, dafür bricht ab Samstag wieder die Zeit für Sensationen an. In der Qualifikation für die erste Runde im südbadischen Pokalwettbewerb reist der Verbandsligist 1. SV Mörsch am Samstag zum Underdog nach Muggensturm (Foto: Seiter/Archiv).

Karlsruhe

Karlsruhe

KSC strebt Heimsieg an Karlsruhe (red) - Die bisherige "Eins-plus"-Woche vergolden, so lautet das Ziel von KSC-Trainer Alois Schwartz vor dem Heimspielauftakt in die zweite Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Dynamo Dresden. Verzichten muss Schwartz aber auf Burak Camoglu (Foto: GES).

Kuppenheim

Kuppenheim

Spitzenspiel in Mörsch Kuppenheim (red) - Am zehnten Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd stehen nach dem Pokal wieder spannende Saisonspiele an: Das Spitzenspiel steigt zwischen Mörsch und Ubstadt-Weiher, Malsch empfängt Durmersheim (Foto: fuv) und Kuppenheim hat Philippsburg zu Gast.

Rheinstetten

Rheinstetten

Auswärtsaufgaben für Top-Teams Rheinstetten (red) - Die Top-Teams der Motoballl-Bundesliga müssen am 9. Spieltag auswärts antreten: So spielt Taifun Mörsch im niederländischen Budel, Puma Kuppenheim gastiert beim MSC Malsch und der MSC Ubstadt-Weiher muss zu Comet Durmersheim (Foto: fuv).