Später Nackenschlag



FV Muggensturm - 1. SV Mörsch 1:2.

Bezirksliga-Aufsteiger FV Muggensturm hat eine Pokalsensation knapp verpasst. Die Elf von Spielertrainer Patrick Klass präsentierte sich über die gesamten 90 Minuten auf Augenhöhe mit dem Verbandsligisten 1. SV Mörsch, der stark ersatzgeschwächt das Derby bestritt. Der FVM zeigte keinerlei Scheu vor der Anstett-Truppe, spielte in einer intensiv geführten Partie munter mit, musste aber Lehrgeld zahlen. Einen Patzer in der Muggensturmer Abwehr nutzte Dominic Kerling gnadenlos zur Gästeführung aus. Doch der Underdog schlug noch vor der Halbzeitpause zurück - und zwar mit einem Traumtor: Maximilian Thum traf per Heber mit dem rechten Außenrist zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt dominierten die Hausherren nun das Spielgeschehen sogar, verpassten aber eine mögliche Führung. Als sich die Z uschauer bereits auf eine Verlängerung eingestellt hatten, entschied Mörschs Neuzugang Sami Saddedine, der eigentlich eine fußballerische Pause einlegen wollte, mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern die Partie doch noch für den Verbandsligisten. Tore: 0:1 Kerling (30.), 1:1 Thum (42.), 1:2 Saddedine (88.).

FV Plittersdorf - FV Ottersweier 1:3.

Die erste Halbzeit war relativ chancenarm, der Gast hatte leichte Feldvorteile - wie auch im zweiten Abschnitt. Ein Standard brachte die FVO-Führung. Spielentscheidend war jedoch die Gelb-Rote Karte für Plittersdorfs Sven Fenske (70.). Tore: 0:1 Metzinger (58.), 0:2 Jörger (75.), 1:2 Stebel (80.), 1:3 Müller (89.).

SV Sasbach - SV Sinzheim 0:3.

Der favorisierte Gast aus Sinzheim sorgte schnell für klare Verhältnisse. Sasbach war dem Landesligisten läuferisch, kämpferisch und spielerisch unterlegen. Dazu kam noch gehörig Pech. Das 0:2 durch Elias Matthäi fälschte SVS-Abwehrchef Patrick Engel unhaltbar ins eigene Tor ab (24.). Im zweiten Abschnitt boten die Hausherren etwas mehr Gegenwehr. Für die Entscheidung sorgte abermals ein Sasbacher - Heiko Apfelböck bugsierte eine Flanke ins eigene Netz (82.). Tore: 0:1 Treml (8.), 0:2 Matthäi (24.), 0:3 Apfelböck (82; Eigentor).

FV Würmersheim - TSV Loffenau 3:1.

Ein Jahr nach dem gemeinsamen Aufstieg in die Landesliga standen sich die beiden Teams zum dritten Mal gegenüber. Und nach den beiden torlosen Punktspielen fielen im Pokalspiel endlich auch mal Tore, wobei die Gastgeber mit 3:1 verdient die Oberhand behielten und noch mehrere Chancen im ersten Pflichtspiel ausließen. Neuzugang Daniel Lang fügte sich mit dem Führungstor für die Gastgeber gut ein. Tore: 1:0 Lang (23.), 2:0 Wilke (32.), 2:1 Frühe (35., FE), 3:1 Riili (48.). (mi/rap)