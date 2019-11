SG Lauf/Obersasbach blamiert sich in Hügelsheim



TuS Hügelsheim - SG Lauf/Obersasbach 9:1.

Völlig desaströs präsentierte sich der Bezirksliga-Aufsteiger. Die Gastgeber durften sich nach Herzenslust austoben. Danny Besirovic und Mohamed Younoussa zeigten sich bei der Großzügigkeit der Gästeabwehr in Torlaune. Tore: 1:0 Besirovic (14.), 2:0 Pütz (16.), 3:0 Younoussa (27.), 4:0 Besirovic (35.), 5:0 Eigentor (45.), 6:0, 7:0 Younoussa (54., 55.), 7:1 Herkert (75.), 8:1 Besirovic (78.), 9:1 Boon (81., FE).

SV Neusatz - VfB Unzhurst 1:3.

Der Sieg des Bezirksligisten geht absolut in Ordnung, bereits in der ersten Hälfte verzeichnete Unzhurst eine Reihe guter Gelegenheiten, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Die Hausherren waren insgesamt deutlich zu harmlos. Tore: 0:1 Kohler (34.; ET), 0:2 Reichenbach (68.), 0:3 Schöttgen (81.), 1:3 Schweder (87.); Gelb-Rot: Schweder (91./SVN).

FC Obertsrot - FV Ötigheim 4:6.

Nach den ersten 45 Minuten hätte wohl kein Zuschauer in Obertsrot einen Pfifferling mehr auf die Gastgeber gesetzt - mit 2:5 ging es die Pause. Doch der A-Ligist drehte in der zweiten Halbzeit auf, bot dem Favoriten nun Paroli und sorgte noch für einen echten Pokalfight. Nach dem 4:5-Anschlusstreffer wankte die Ötigheimer Defensive gehörig, der FCO verzeichnete zwei Aluminiumtreffer. Erst als die Hasherren in der letzten Minute alles nach vorne warfen, machte der FVÖ alles klar. Tore: 0:1 Herr (13.), 1:1 Schmidt (14.), 1:2 Zink (22.), 1:3 Berbig (23.), 1:4 Henkel (41.), 2:4 Gerstner (42.), 2:5 Zink (43.), 3:5 Luft (58.), 4:5 Westermann (61.), 4:6 O. Herrmann (90.+4).

SV Staufenberg - Rastatter SC/DJK 1:5.

Der Bezirksligist war spielerisch überlegen - trotz über einer halben Stunde in Unterzahl, da Oliver Apostel wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah (57.). Der SVS konnte daraus aber kein Kapital schlagen - ganz im Gegenteil. Tore: 0:1 Tschemeni (24.), 1:1 F. Huber (30.), 1:2 F. Hildenbrand (49.), 1:3 Tschemeni (60.), 1:4 Vajic (87.), 1:5 Neff (90.).

SV Michelbach - FV Bad Rotenfels 2:6.

In der ersten Halbzeit hielt der Außenseiter noch gut mit, doch nach dem Seitenwechsel war die Überlegenheit der Gäste doch auffällig. Tore: 0:1 Kocher (11.), 1:1 Erdem (15.), 1:2 Hinkelmann (22.), 1:3 Zeltmann (50.), 1:4 Buchholz (55.), 1:5 Hinkelmann (61.), 1:6 Buchholz (66.), 2:6 Saiah (87.).

VFB Gaggenau - Spvgg Ottenau 0:1.

Der Gast hat das Pokalderby nicht unverdient gewonnen. Der Landesliga-Absteiger war körperlich präsenter, strukturierter im Spielaufbau und hatte auch die Mehrzahl an Chancen, wenngleich Gaggenaus Sezer Ergün mit einem Freistoß an der Latte scheiterte. Ottenaus David Schneider machte es wenig später in der 68. Minute besser, als er eine Flanke aus kurzer Distanz über die Linie wuchtete.

SV Altschweier - FC Schwarzach 1:6.

Die Partie war nach etwas mehr als 20 Minuten entscheiden. Der SVA wehrte sich nach Kräften, war der Offensivpower des Bezirksliga-Aufsteigers - allein Goalgetter Manuel Gartner erzielte vier Treffer - nicht gewachsen. Tore: 0:1 Götz (7.), 0:2 Mayer (8.), 0:3, 0:4 Gartner (13., 23.), 1:4 Dolanc (59.), 1:5, 1:6 Gartner (64., 85.).

SV Vimbuch - FV Baden-Oos n.V. 3:5.

Die Zuschauer sahen einen packenden Pokalfight: In der ersten Hälfte hätte der gastgebende A-Ligist höher führen müssen, stattdessen konnte der FVO die Partie binnen 18 Minuten drehen. Vimbuch rettete sich in der Nachspielzeit in die Verlängerung - zog dort allerdings den Kürzeren. Tore: 1:0 Klöpfer (34.), 2:0 Häringer (53.), 1:2 Gantzkow (68.), 2:2 Kohler (74., ET), 2:3 Topal (86.), 3:3 Gilligan (90.+3, FE), 3:4, 3:5 Topal (107., 116.); Gelb-Rot: Hatzgiannis (113., FVO).

FSV Kappelrodeck/W. - FC Ottenhöfen 2:1.

Die Gäste schnürten den FSV über weite Strecken der Partie in der eigenen Hälfte ein, brachten den Ball aber nicht im Kasten unter. Das sollte sich in buchstäblich letzter Minute rächen: Der eingewechselte Dennis Hodapp erzielte den umjubelten Siegtreffer (90.). Tore: 1:0 Müller (34.), 1:1 Benz (43.), 2:1 Hodapp (90.).

Kickers Baden-Baden - FC Lichtenau 0:7.

Die Hausherren waren über 90 Minuten völlig überfordert. Tore: 0:1 Klein, 0:2 Richardt, 0:3 Klein, 0:4 Richardt, 0:5 Küpferle, 0:6 Maloca, 0:7 Forcher.

SV Leiberstung - FC Lichtental 1:2.

Der SVL bot engagiert Paroli, letztlich setzte sich die spielerische Klasse des Bezirksligisten jedoch durch. Tore: 0:1 Vogel (56.), 0:2 Ganster (80.), 1:2 Götz (85.).

Tus Greffern - SV Ulm abgebrochen.

Schiedsrichter Murat Sahin brach die bis dato faire Partie in der 90. Minute ab. Zu diesem Zeitpunkt stand es 8:0 für die klar favorisierten Gäste. TuS-Keeper Matthias Friedmann sah in der Schlussminute die Rote Karte und ließ sich daraufhin zu einem Rempler gegen den Unparteiischen hinreißen. (rap/mi/moe)